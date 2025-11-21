【家庭plus．微幸福案內】秋果成熟 彩繪原野街頭

散步時常可看到高掛枝頭的美麗石榴。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

人手不足或去澀費工，許多柿子都不摘，留在樹上成為可以觀賞很久的美景。（劉黎兒攝）

秋天是許多蔬果結實成熟的季節，除了紅葉黃葉彩繪大地外，許多象徵秋天的果實也從10月、11月從綠轉紅，高掛在枝頭，美麗又誘人，尤其結實後，許多果樹的葉也落光，讓人覺得秋天也逐漸要走入盡頭了，四季的變化真的快速驚人！

散步時觀賞樹頭美麗如畫的果實，近日最感動的是石榴，許多寺院或民家庭園都種有石榴。6、7月時石榴花開得豔麗無比，夏目漱石認為比薔薇還誇張，而11月石榴的果實紅熟要爆裂了，讓人想起林芙美子《浮雲》裡描述的「自己扯下的謊言的塊體，宛如石榴般豁然裂開自嘲」。

我來日本後才嘗到石榴的滋味，雖有人認為是如鑽石般的血液，我並未如此感動，但理解多子的石榴是循環再生，以及繁榮的吉祥象徵，果實有調節菌群效果，可促進消化。石榴原產於伊朗等中東地區，張騫出使後引進中國，楊貴妃愛吃，也愛石榴紅花及石榴花提取染料染紅的裙子，這也是紅裙稱為石榴裙的緣故。在日本中國人開的超市裡常擺售石榴，價格還滿昂貴，日本國產的一顆要價500乃至上千日圓，讓我為了寺院或路旁的美麗石榴擔心，很怕無法高掛在樹頭多久就消失了。

秋天染紅原野市街的另一種果實是柿子，日本柿子品種多，形狀豐富，人手不足或去澀費工，許多柿子都不摘，若不到最後爛熟的話，常澀得連鳥也不屑一顧，成為可以觀賞很久的美景。可食用的柿子非常甜美，風味絕佳，是日本秋天代表性的果實，跟稻穗一樣有象徵性。「豐秋」就是農作物或柿、梨成熟收穫最多的季節，結實就是象徵努力就必有成果的意思，柿子也是重要的聯想。春夏水果如西瓜等原本就多水分，但日本品種改良，連秋冬水果也同樣水分多且高糖度，不是只能曬乾保存！

柿本身也是文學表現裡重要的季語，最著名的是正岡子規在奈良法隆寺附近的茶屋休息時，吟詠了一句「一吃柿，鐘響，法隆寺」，讓人感受到傍晚秋天的風情，我則推測子規吃的應該是那一帶盛產的御所柿吧！除了紅柿晚鐘的畫面外，也平添了幾分滋味的想像。

