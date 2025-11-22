自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國台交80團慶前進衛武營 6場多元演出奏響新篇章

2025/11/22 05:30

高雄特別企畫壓軸呈獻「NTSO交響派對—重返經典」，象徵流行文化與交響樂的美麗交會。（國台交提供）高雄特別企畫壓軸呈獻「NTSO交響派對—重返經典」，象徵流行文化與交響樂的美麗交會。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NTSO國立台灣交響樂團80週年系列活動前進高雄衛武營，推出連續2天的特別企畫，6場演出由音樂廳延伸至戶外劇場，呈現跨場域、跨世代、跨樂種的藝術風景。國台交團長歐陽慧剛表示，「80週年不只是歷史的刻度，更是下一個80年的起點。」國台交將持續以音樂與這片土地同行，讓世界透過音樂聽見台灣。

「水藍，陳毓襄與國台交」音樂會，分別於台中、高雄演出。（國台交提供）「水藍，陳毓襄與國台交」音樂會，分別於台中、高雄演出。（國台交提供）

高雄的系列活動由昨（21日）晚在衛武營音樂廳的「水藍，陳毓襄與國台交」音樂會揭開序幕，是延續20日在台中國家歌劇院的演出主題，為旅美作曲家張菁珊受委託創作的《八十新章》進行世界首演，藉當代音樂語彙向國台交80週年致敬。

今（22）日活動更豐富多元，光是衛武營音樂廳就有3場「交響大會串」，展現民間樂團與國家樂團共同打造多元音樂版圖的精神。首先是上午由吳庭毓指揮龍潭愛樂管弦樂團演出，以「當孟德爾頌聽見張雨生」為題，聽19世紀歐洲浪漫與20世紀華語流行對話，呈現跨時代的文化連結。

下午由廖嘉弘率領台北世紀交響樂團演出，以「歡慶．神聖的火花．小約翰史特勞斯200週年」為題，重現維也納圓舞曲傳統。廖嘉弘的父親廖年賦曾於「省交」時代擔任第一小提琴團員，淵源深厚，廖嘉弘參與80週年團慶演出，象徵跨世代的音樂傳承。

緊接著傍晚由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團、高雄室內合唱團，並與華洲園掌中戲團跨界合作，以鍾耀光《媽祖傳奇》與貝多芬《第9號交響曲》連結傳統戲劇、合唱與古典音樂等多重藝術語彙，創造具台灣文化特色的演出，也展現民間樂團與國家樂團共同打造多元音樂版圖的精神。

到了晚上，戶外劇場將有2場演出，先由高泰國中直笛團與新埤國中玩埤合唱團，共同呈獻「我的音樂伸展台」，展現國台交長期深耕音樂教育與藝文推廣的成果，也為壓軸登場的「NTSO交響派對—重返經典」暖身。

這場交響派對由指揮楊智欽領軍國台交，攜手邵大倫、曹雅雯、荒山亮、黃妃、陳勢安、梁文音、李翊君等流行歌手接力演出，以交響編制重新詮釋1970至2020年代台灣經典電視劇主題曲，象徵流行文化與交響樂的美麗交會。

