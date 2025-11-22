【藝術文化】第9屆草率季「無限柔軟」登場 逾440組創作者齊聚華山

日惹藝術書俱樂部、馬德里Libros Mutantes等攤位特別以粉紅紗網布置。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由草率季主辦的第9屆「草率季．Taipei Art Book Fair」昨（21）日在華山1914文化創意產業園區東2四連棟開幕，展至23日。今年以「無限柔軟Soft POW」為題，延續藝術書展多元、草根與跨領域的特性，逾440組創作者參與，台灣254組，海外攤位達190組，包含比利時、越南、韓國、日本、印尼、泰國、西班牙、印尼、墨西哥、澳洲等29個國家，聚焦創作如何在動盪與不確定中保持彈性，形成能包容差異的創作。策展人黃偉倫透露，明年3月6日至8日將擴大至台北表演藝術中心超級大劇院舉辦。

今年亮點之一是印尼日惹藝術書俱樂部（YKABC）、西班牙馬德里的Libros Mutantes等海外策展單位及藝術書攤均到場，帶來拼貼、絹印、RISOGRAPH等獨立出版形式，呈現不同文化背景下的創作脈動。

請繼續往下閱讀...

活動期間也將舉辦多場工作坊。Sid & Geri將主持「娃娃擠燈！」，引導參與者以娃娃改造創作小型燈具；食物藝術家羅聿綺及義大利藝術家Masoto以麵包為主題，帶來結合手作、影像記錄與文化背景的活動。此外，波蘭設計師Marian Misiak將以字體尺度為題，開設視覺實驗工作坊。

此外，講座單元亦邀集國內外藝術家、編輯與策展人，以出版、影像、地方文化與創作實務為主軸進行分享。西班牙馬德里藝術書展、YKABC、日本攝影師日下慶太、Usaginingen團隊與出版社DOOKS等均將參與，從不同角度探討獨立出版的工作模式與社群建立。音樂單元，則邀請DJ與音樂相關團隊參與，包括結合舞蹈與多元性別表演的「酷趴踢」、地下音樂社群平台TOHA，以及唱片行與酒吧「潮電」等。現場將以DJ演出串聯活動氛圍，提供觀眾休息與交流的多元方式。詳詢草率季官方網站與臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法