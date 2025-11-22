【藝術文化】恆春建城150週年 紀念專輯《春城小唱》全面發行

恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》11月21日發行，左起戴曉君、張錦桂、張碧英、黃却銀、周春米、李欣芸、陳慶松、曹雅雯、謝徐鳳玉、潘宥任。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年是恆春建城150週年，歷時近1年籌備與錄製的紀念專輯《春城小唱》昨（21）日發行，於各大音樂平台、實體通路同步上架；屏東縣長周春米、金曲製作人李欣芸偕金曲得主曹雅雯、戴曉君及民謠傳藝師，齊聚屏東演藝廳為專輯宣傳。

《春城小唱》由李欣芸統籌製作，邀集恆春及滿州地區民謠保存者吳登榮、黃却銀、陳慶松、張碧英、張錦桂，以及藝生謝徐鳳玉、潘宥任共同錄製，並力邀台灣民謠大師陳明章、金曲歌王桑布伊、金曲歌后曹雅雯、金曲與金音歌手戴曉君、音樂人楊肅浩及恆春在地樂團浮可泰FolkTake跨界合作。

昨天專輯發表會中，戴曉君詮釋由滿州民謠國寶張日貴作詞的〈牛母伴〉，她說，希望將它的韻味唱出來，展現土地最美的聲音。曹雅雯演唱〈青蚵仔嫂〉，為平埔曲調，她表示，這次新編曲，讓古調也能吸引年輕人。

周春米並頒發恆春民謠保存者證書給傳藝師陳慶松，肯定其貢獻。陳慶松1964年出生於恆春鎮大光社區，是遊唱詩人陳達的姪子，歌聲嘹亮、韻味十足，並能自行編曲、填詞，將生活點滴化做優雅詞句融入歌曲之中。

周春米表示，感謝每位傳藝師與音樂人的投入，這是一張值得細細品味、用心聆聽的作品，讓更多人聽見台灣最南端、最有情感的聲音，唱予世界聽。

製作人李欣芸指出，專輯記錄恆春與滿州傳藝師與藝生最真摯的歌聲，很榮幸邀請多位金曲音樂人共同參與，這張專輯有世代交替的意涵，期望讓民謠被更多人聽見，帶著土地的溫度走得更遠。

《春城小唱》挑選6首民謠，包括〈思想起〉、〈楓港小調〉、〈五孔小調〉、〈平埔調〉、〈四季春〉、〈牛母伴〉，將傳藝師與藝生演唱及全新編曲版本並行呈現。

