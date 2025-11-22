自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．日常幸福微光】探索馬雅 體會在地風情

2025/11/22 05:30

廓屋牆的彩繪圖騰，喧嘩蒸騰著生活氣息。廓屋牆的彩繪圖騰，喧嘩蒸騰著生活氣息。

文／香草生活家Julia

秋分之際，參與好友帶領的聖地之旅。首次踏上中美洲，在瓜地馬拉與宏都拉斯的高地區，展開一場為期14天的馬雅古文明探索旅程。

此地座落著歷史悠久的神廟、金字塔、刻有圖騰的巨大石柱，親炙其間令靈魂震顫不已。一行人在馬雅祭司導師Miguel的帶領下，於山林湖心、歷史遺址進行傳統的神聖儀式，學習古馬雅人流傳至今，對天地萬物虔敬的愛與智慧。礙於篇幅有限，這次聚焦在生活層面。

馬雅古文明探索旅程，go。馬雅古文明探索旅程，go。

由於瓜地馬拉是台灣最大的邦交國，再加上帶領好友的因緣串連，出關後，台灣駐瓜地馬拉張俊菲大使，偕同幾位人員，親至機場迎接來自故鄉台灣的我們。寒暄問候間，感受到大使展現的優雅親善風度，她隻身在此為國家付出的情懷很令人感動。最後大家舉起國旗，歡喜溫馨大合照。期待未來有更多人能踏上這塊美麗溫暖，承載著遠古文明底蘊的邦交土地。

〈當地氣息〉散發南歐風情 餐食有特色

瓜地馬拉曾受西班牙殖民統治，街頭巷弄的屋宇色調，散發著迷人的南歐風情。瓜地馬拉曾受西班牙殖民統治，街頭巷弄的屋宇色調，散發著迷人的南歐風情。

由於瓜地馬拉曾受西班牙殖民統治長達三個世紀，街頭巷弄的屋宇色調，散發著迷人的南歐風情。

行程前段多位於高地，早晚溫差大，清晨與入夜，溫度約莫15度左右，而正午則約落在35度上下。在炙烈驕陽與蔚藍天空的映襯下，那反光的石板路及街廓屋牆的彩繪圖騰，那一張張與我目光交錯的臉龐，折射出令人目眩神迷的光芒。大巴緩行間望著窗外，感受那看似無聲流動，實則喧嘩蒸騰的生活氣息。

玉米是此地主食之一，有紅、白、黃、黑數款顏色，每餐都有現做的玉米餅。玉米是此地主食之一，有紅、白、黃、黑數款顏色，每餐都有現做的玉米餅。

車行間，常望見車窗外一畝畝高大玉米田。市集小販亦見一袋袋玉米粒，有紅、白、黃、黑數款顏色。玉米是此地主食之一，每餐都有現做的玉米餅Tortilla，也會加入其他食材調色。上桌後以布包裹著容器盛裝保溫，喜歡樸食無華溫熱的玉米餅，咀嚼時散發著淡淡的玉米香甜氣息。

接連幾天的餐食多數偏鹹，當然也有濃淡合宜的美味料理，幾碗風味口感調理得很棒的蔬菜湯，加入香料的烤蔬菜盤及黑豆泥，香糯的炸香蕉點心。印象之最，是一碗滋味濃郁的蔬菜湯，食用時將一旁酪梨果肉挖出，放進湯裡攪拌品嘗，整體風味獨特且饒富意趣。

而當地餐廳的浪漫布置，著實令我驚豔。某天中餐，當我跟著團員，走進略為狹小陰暗的入口玄關，眼前陡然敞亮起來。一席可容納三十多人的餐桌鋪展而開。上方是透光簾子，錯落垂吊著植物。餐桌上有鮮花與燭光，以及灑落桌面的鮮紅玫瑰花瓣。猶記某日的午餐廳，質樸低矮的木桌椅下方竟鋪著一層層松針枝葉，令我好生驚喜、印象深刻。

可可神。可可神。

〈內在旅程〉可可儀式 充滿能量

其中一天參訪幾處由當地女性成立的合作組織。旨在提倡公平貿易，協助當地婦女發展友善永續的社區經濟，推廣販售在地種植、手工生產的相關商品，例如藥草主題商品、植物染延伸至手工編織衣物。

當地婦女販售植物染手工編織衣物。當地婦女販售植物染手工編織衣物。

當大家在選購商品時，我則沉浸在後方的一片藥草園裡，看著織物與染料植物的對應關係，感受著旅地與出生島國對植物的不同詮譯面向。

「可可Cacao」是此行引發我好奇與關注的植物。首次參與馬雅地區頗為經典的可可儀式。一行人在湖畔上方木亭，由馬雅導師帶領我們祈禱、唱誦與冥想，這是一個連結身心與自然神祗的內在旅程。猶記自己流著感動的眼淚，帶著滿滿的感謝與愛，品飲溫熱的可可。儀式最後可以圍成圈唱歌或跳舞，將歡樂與祝福獻給大地母親。

「可可儀式」所使用的可可屬特殊品種，必須是自然發酵且完全無添加的純正可可。可可的活性成分，能促進分泌腦內啡，帶來精神活力並保持平靜愉悅。近幾年台灣南部也有種植高品質的可可，就可可的營養價值對身心帶來的助益而言，我會將天然的可可飲品帶進日常生活裡，未來也想試著將 「可可儀式」傳遞給更多朋友。

（圖片提供／香草生活家Julia、芬華、Nicole、Aki）

