【藝週末．城市散步】串連在地歷史 展現老屋生命力─2025台北老屋新生大獎獲獎案例精選

0km山物所獲老屋新生「評審團大獎」。（勤美0km山物所提供）

文．攝影／高依汾

裏花園展現台灣本地植物和日本技師生活故事交織的日式景觀。（勤美0km山物所提供）

重視老屋是一座城市進步的象徵，古蹟與歷史建物本身對於在地文化即有特殊意義，老屋裡的書店更是都市中的有機知識生態系。本文精選2025台北老屋新生大獎6家獲獎案例，期許老屋成為媒介，持續傳遞都市的生命力與幸福感。

市定古蹟「李臨秋故居」獲老屋新生大獎Best10。

「評審團大獎」勤美0km山物所

重現的唭哩岸石牆是大稻埕清代老屋常用建材。

因為1棵台灣油杉，金山南路2段、麗水街口的6棟1930年代木造町屋宿舍，幸運地被保存下來，目前4戶被指定為市定古蹟、7戶為歷史建物。考量曾為總督府山林課宿舍的歷史背景，勤美集團在打造0km山物所時，由外而內，從景觀到展覽內容與販售商品，均以台灣山林永續生活為主題，試圖讓0km山物所成為城市中的山林入口。蜿蜒的無障礙動線設計，引導訪客穿梭於4個主題景觀區：從家庭花園獲得靈感，種植香料、季節開花植物的「蒔光巷」；植入倒木、斷木樹頭，與曾為林業經濟植物的樟樹等，反思永續森林重要性的「次森林」；以原生植物打造日式庭園的台日混血「裹花園」；透過不同高度、多樣化物種，模擬因火災或閃電後，成為養分自然再生的「複森林」；其中還有3座與建築等高的鏡面裝置藝術，利用反射效果，拉開與民宅間距並能回看屋頂，串聯起過去、現在與未來。北側AB棟建築內販售米果、果乾等風土選品，與戶外山系概念潮牌；C棟開幕以來，與多家山林與自然品牌合作展售，目前為金子眼鏡。南側E棟目前展出「Woodn木的N次方」，介紹國產木材與本土優良木、竹品牌產品；F棟是林保署策畫的百年展「0km：重返山林課」；D棟由榮獲米其林綠星的「小小樹食」提供餐飲服務。0km山物所把山林、生態與文化融入都市生活，成為與自然共生的城市綠洲。

請繼續往下閱讀...

故居2樓陳列李家收藏文物，保有生活感。（李臨秋故居提供）

※註：台灣油杉為冰河時期存活至今的活化石，通常生長於海拔500公尺左右的山區，曾被列為珍貴稀有植物，因為盆地少見而被列為受保護樹木。

台灣文學糧倉以「文學跨域」做為發展目標。（Hey!Cheese攝影，許維蓉建築師事務所提供）

「Best10」精選代表作：古蹟與歷史建物類作品

戰後初期所建大跨距木桁架，具備技術與時代意義。（Hey!Cheese攝影，許維蓉建築師事務所提供）

◆市定古蹟 李臨秋故居

豆留森林座落於豪宅林立的陽明山。（豆留森林提供）

一代詞人李臨秋（1909-1979）創作〈望春風〉，淺顯易懂的文字、優雅細膩地描述出少女對愛情的期待，成為台灣經典歌謠。其故居位於西寧北路、鄰近大稻埕碼頭廣場，1932年改建為2層店屋形式，李臨秋1953年遷居至此，度過後半段人生。李臨秋之子李修鑑經過多年奔走，終將法拍屋買回、整修，2022年成為市定古蹟。館長翁韋如表示，建築師在修復時以「原貌新作」為概念：尋找類似材料取代損毀木構、加上支撐鋼梁；參考昔日照片，將鐵皮屋頂恢復紅瓦原貌，拆除鐵捲門，改回木門與平衡錘上下拉窗；門窗玻璃材質，選擇以透明取代霧面，反映由住宅轉為公共場所的透視性；考量場域相關人士多為年長者，後方新增無障礙廁所及電梯。整修過程中，意外發現東側白色牆體下為唭哩岸石，費工清除表面水泥，將珍貴的歷史記憶再現世人眼前。做為台灣歌謠發展基地，故居1樓為藝文展演活動場所，平時販售咖啡、茶及文創商品；2樓陳列李家的文物收藏，如：手稿、紅眠床等物品，亦保留神明廳前方李臨秋創作時的慣用座位，維持原有生活感。此外，館方還成立合唱團及樂團，積極將台灣音樂文化推廣至年輕一代。

擁有5扇落地門窗的洋館，目前為烘豆教室。

◆歷史建物 台灣文學糧倉

豆留森林的咖啡廳由和館4個客間組成，相當寬敞。

台灣文學館台北分館繼「台灣文學基地」之後，迎來新場域「台灣文學糧倉」，位於華山1914文化創意產業園區西側；有別於前者以駐村計畫等將文學融入日常的理念，後者以「文學跨域」做為發展目標，鼓勵跨媒材（音樂、戲劇、數位媒體等）與跨國（文學輸出國際）發展，企圖讓文學邁向更寬廣的未來。所在地曾是臺灣省糧食局臺北事務所，看似日治時期建築，實為火災後，在1950年代沿用舊料與工法陸續興建。超過1甲子的屋舍，分成南北2棟，負責修復的城隅設計／許維蓉建築師事務所，特意保留1樓連接處地面裂紋、與2樓大跨度檜木山形桁架，屋頂改用日本進口黑燻瓦及不會腐蝕的銅製天溝；將木框窗戶換成鋁框、玻璃貼上隔熱膜，避免陽光過度照射；加裝電梯時，選用玻璃與金屬材質，輕巧又不遮蔽建築紋理連續性；修復整修過程中發現煙突（推測為廚房排煙道遺構），將消失部分做成開放式展區，記錄不同時期的歷史堆疊；為導入華山人流並結合南北棟建築，東側重做清水模牆面、上方增加黑色鋼梁連接至全新門廳，採用耐候性佳的氟碳烤漆，低調融入周邊環境。變身成功的台灣文學糧倉，成為首度舉辦「老屋新生大獎」頒獎典禮的獲獎場所。

奎府聚請嘉義老師傅替門面木料增添復古感。

◆歷史建物 豆留森林

花蓮蛇紋石桌面與大屯火山地景展現質感與氣勢。

與外帶街邊店不同，豆留森林是CAMA CAFE首間精心打造的品牌旗艦店，座落於豪宅林立的陽明山上，683坪空間裡，建物僅占約1/3，西側充滿禪意的竹林庭園令人驚豔，自開幕起便吸引絡繹不絕的造訪人潮。原為日治時期（推測1943年）興建的私人別墅，戰後曾為省政府農林廳林業試驗所轄管宿舍。豆留森林是1層樓的和洋並置建築，入口右方的洋館為磚造前廳、和館則是由4個客間與廚房廁所組成的木造建築。陽明山的海拔高度、距離、氣候及曾閒置數年的屋況，均讓修復過程比起市區老屋更加挑戰。建築師秉持「修舊如舊」精神，修繕日式黑瓦；盡可能保留原有木構，以銅金色鋼棒斜撐、加強木造結構並上漆保護木料、架高地板防潮；由住宅轉為餐飲空間，在不能使用明火的規定下，加強電路設計；並於室外新增全新廁所。庭園造景方面，延請《少年Pi的奇幻漂流》與《賽德克巴萊》專業團隊操刀，保留百年金桂與銀桂老樹、善用陽明山在地原生物種，如龍柏、梅花、楓香、木麻黃等，搭配竹林，營造彷彿森林般的祕境空間，成為四季皆讓人想佇足停留的好地方。

紅磚、水泥與金屬，形成市民書店粗獷豪邁的風格。

「Best10」精選代表作：書店類作品

金屬旋轉樓梯連結書店1、2樓。

◆奎府聚

位於中山和雙連捷運站間、打鐵街一帶的奎府聚書店，獨特店名來自早年生活於此地的平埔族，1654年社名Kimotsi首度出現在荷蘭人繪製的大台北古地圖，延用至日治時期地圖時，為漢語音譯「奎府町」。「奎府」2字承載地方歷史、「聚」蘊含人與書，透過書店與活動相聚、分享。老屋最早地契可追溯至1940年代，整修時保留80多年外牆上的洗石子與Tape磁磚、磨石子地板等古樸元素；大門改為實木門框，特地請嘉義老師傅上深色油漆，增添復古感，玻璃部分上方透明、下方霧面的組合，既通透又不單調；室內以水磨石磁磚與帶有木紋的超耐磨地板2種材質，區分前段書籍展示區，與中段咖啡廳空間；餐桌與吧台表面選用大塊花蓮蛇紋石切割而成，吧台下方透過雷射雕刻，將大屯火山地景，以深淺不同色調的薄片木材呈現，加上光條點綴，整體質感與氣勢具足；挑選老件家具及燈飾，搭配暖色調燈泡，營造懷舊氛圍；後段天井加上採光罩引入自然天光，輔以活動式拉門隔間，成為舉辦講座或讀書會的獨立空間；用書櫃隱藏後門的發想，彷彿電影場景，神祕又趣味。店內以歷史為主軸，透過攝影、建築、老地圖、民俗宗教、甚至漫畫等選書，回看台北及台灣，串起地方文化與記憶。

◆市民書店

靠近復興南路口的市民大道，向來以購物、串燒居酒屋聞名，市民書店的出現提供消費者另一種服務與選擇。擁有社會議題與媒體工作經驗的3位創辦人，將1樓及2樓前半段做為書店與咖啡館，2樓後半段與3樓是Podcast錄音室、出版社等辦公區。改裝時，以最少變動為原則：保留原有旋轉樓梯，僅加固螺絲；拆除加裝的天花板，留下輕量支撐C型鋼。70多年老屋（1953年興建）難免漏水，除粉刷牆壁、重做防水外，針對問題嚴重的後方牆面，保留磚牆不封死，紅磚、水泥與金屬形成粗獷豪邁的特色書店；西側因鄰小水溝，改玻璃磚取代窗戶，保有穿透感，同時避免氣味問題。創辦人徐書磊喜愛1960年代太空世代風格（Space Age style），特別選用丹麥設計師維納爾．潘頓（Verner Panton，1926-1998）作品，流線造型的座椅與色彩鮮豔的桌燈，替書店營造活潑氛圍。僅約10坪的平面空間，選書上著重與台灣相關的歷史、法治、人類、創傷照護、性別等議題，並舉辦各類民眾有興趣卻少見的活動，例如以頂樓加蓋屋為主題的攝影展，反思居住正義與都市租屋政策。書店期望在車水馬龍的都市中，提供大家一個靜心閱讀、思考與討論的場所，是一間屬於所有市民的書店。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法