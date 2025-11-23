自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025人權藝術生活節登場 未竟之路詮釋歷史與記憶

2025/11/23 05:30

第6屆人權藝術生活節即日起至12月14日舉行。（記者黃子暘攝）第6屆人權藝術生活節即日起至12月14日舉行。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘、董柏廷／綜合報導〕文化部國家人權博物館主辦的第6屆「人權藝術生活節」，以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，即日起至12月14日，在白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動昨（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，藝術與文化生來就是自由的，藉由多元藝術創作連結歷史記憶的交流平台。活動免費索票，持文化幣索票再贈小禮品，鼓勵青年踴躍參加。

政治受難者楊碧川出席開幕記者會致詞。（記者黃子暘攝）政治受難者楊碧川出席開幕記者會致詞。（記者黃子暘攝）

國家人權博物館長洪世芳指出，活動由資深藝術工作者林宏璋擔任策展人，邀請20多個表演團隊，帶來音樂、舞蹈、歷史劇場、沉浸式戲劇等節目，以及「台上街上：劉振祥的社會劇場檔案」視覺展，在當代民主環境裡再次詮釋歷史與記憶。

莊敬高職表演藝術科開場表演。（記者黃子暘攝）莊敬高職表演藝術科開場表演。（記者黃子暘攝）

策展人林宏璋、協同策展人吳文翠表示，活動以「平等自由」為核心，通過藝術與政治的連通，讓曾受壓迫的群體轉為創作者，讓被壓迫者訴說自己的故事，透過主動參與打破觀演界限，藉「眾聲」想像未來。

政治受難者楊碧川說，當初遭受審訊時，3天3夜沒睡就已無法承受，而更痛苦的是被強加的指控，他也向年輕一代表示，「你們所不知道的苦難，我們可能都幫你們擔起來了。希望未來我們的子孫能真正過到幸福的日子。」

今年活動由「眾生眾聲」街頭行動劇場揭開序幕，隊伍從中正紀念堂自由廣場出發，由采苑混聲合唱團與梵體劇場合作舞踏演出，並由莊敬高職學生沿途加入表演。行動劇場在前往景美園區的路段展開，表演內容聚焦自由與尊嚴的公共議題。抵達園區後，「何曉玫 MeimageDance」展演《人權默島進行曲：樂為台灣人》精華片段，以作品形式延續開幕行動的主題意象。

開幕音樂會「《眾生喧嘩》台灣複調的迴音」將於12月7日傍晚在白色恐怖景美紀念園區禮堂登場，由音樂唱片製作人黃培育策畫，邀請來自義大利的「未竟學院」、高蕾雅（Yinguyu Yatauyungana）、吉那罐子、裝咖人、梵體劇場等團隊，用各自的母語詠唱，透過各種聲音、觀點的交織並存，象徵台灣文化的多樣與複雜性。相關活動內容可上ACCUPASS網站搜尋「2025人權藝術生活節」，以及藝術節官網和粉專查詢。

