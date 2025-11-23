【藝術文化】2025新媒體高峰會明日舉行 20場對談探討內容產業新動能

2025新媒體高峰會聚焦全球內容產業面臨的轉變與突圍方法。圖為2024座談現場。（NMEA提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦、文化部指導、台北市政府文化局及文策院協辦的「2025亞洲新媒體高峰會」，將於11月24、25日舉行。活動邁入第7屆，聚焦全球內容產業面臨的轉變，並以「RESILIENCE：韌性．突圍」為題，規畫4大主軸，包含「台流轉型、跨界共創、影視創新、商模躍進」，共安排20場專題演講與對談，邀請來自產業、技術、平台與研究領域的50位講者，分析內容產業在市場結構改變後的新挑戰。

NMEA理事長、台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，當前全球內容生態同時面臨地緣政治、科技轉向與氣候疫情造成的風險，台灣產業也深受影響。她指出，產業要具備韌性，需從抽象概念落實為具體行動，其中「多角化的跨界策略」是關鍵方向，能協助業者在不確定市場中建立彈性。

國際講者將邀請美國M3 Global Strategy執行長Max Michael分享亞洲內容與人才如何在全球市場擴展；Amazon Prime Video的山口賢人則以AWS技術為例，介紹雲端與AI如何協助影視產業提升製作效率與分發速度；論壇亦將探討短劇、AI生成內容與新型態敘事等議題，包括豎屏短劇在全球的崛起趨勢，並分享來自中國、泰國與美國的市場資料與用戶行為分析。

高峰會也關注跨界合作對內容產業的重要性。此外，網路創作者的影響力也是本屆焦點之一，YouTube實境節目《中文怪物：全球中文挑戰賽》製作人「酷」將接受YouTube大中華區策略合作夥伴經理訪談，分享節目的製作方式、平台策略與吸引跨圈層觀眾的條件，本場次僅開放現場參與。

論壇採免費報名並進行資格審核，優先開放內容產業從業者、研究人員及相關科系學生參與，報名方式詳詢EventGo網站。

