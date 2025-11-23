自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025新媒體高峰會明日舉行 20場對談探討內容產業新動能

2025/11/23 05:30

2025新媒體高峰會聚焦全球內容產業面臨的轉變與突圍方法。圖為2024座談現場。（NMEA提供）2025新媒體高峰會聚焦全球內容產業面臨的轉變與突圍方法。圖為2024座談現場。（NMEA提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦、文化部指導、台北市政府文化局及文策院協辦的「2025亞洲新媒體高峰會」，將於11月24、25日舉行。活動邁入第7屆，聚焦全球內容產業面臨的轉變，並以「RESILIENCE：韌性．突圍」為題，規畫4大主軸，包含「台流轉型、跨界共創、影視創新、商模躍進」，共安排20場專題演講與對談，邀請來自產業、技術、平台與研究領域的50位講者，分析內容產業在市場結構改變後的新挑戰。

NMEA理事長、台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，當前全球內容生態同時面臨地緣政治、科技轉向與氣候疫情造成的風險，台灣產業也深受影響。她指出，產業要具備韌性，需從抽象概念落實為具體行動，其中「多角化的跨界策略」是關鍵方向，能協助業者在不確定市場中建立彈性。

國際講者將邀請美國M3 Global Strategy執行長Max Michael分享亞洲內容與人才如何在全球市場擴展；Amazon Prime Video的山口賢人則以AWS技術為例，介紹雲端與AI如何協助影視產業提升製作效率與分發速度；論壇亦將探討短劇、AI生成內容與新型態敘事等議題，包括豎屏短劇在全球的崛起趨勢，並分享來自中國、泰國與美國的市場資料與用戶行為分析。

高峰會也關注跨界合作對內容產業的重要性。此外，網路創作者的影響力也是本屆焦點之一，YouTube實境節目《中文怪物：全球中文挑戰賽》製作人「酷」將接受YouTube大中華區策略合作夥伴經理訪談，分享節目的製作方式、平台策略與吸引跨圈層觀眾的條件，本場次僅開放現場參與。

論壇採免費報名並進行資格審核，優先開放內容產業從業者、研究人員及相關科系學生參與，報名方式詳詢EventGo網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應