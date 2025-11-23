【藝術文化】扮古人夜遊故宮 星光派對12月登場

「故宮之夜」扮古人夜遊展場，近年頗受歡迎。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「故宮之夜」自2019年推出以來頗受歡迎，透過扮裝、觀展、展演與解謎活動，吸引不同年齡與族群參與，很多人扮古裝遊故宮，玩得非常開心，還有很多人因此發現故宮文物很有趣。今年「故宮之夜」以「嗨翻故宮100+」為題，將於12月13日晚間6時起，在北院舉辦星光派對。

當天還有音樂舞蹈展演。（故宮提供）

故宮說明，今年「故宮之夜」適逢百年院慶3大重量級特展「甲子萬年」、「千年神遇」及「皕宋」展期，除可一次飽覽故宮院藏文物精華，還有音樂舞蹈展演，打造視覺與聽覺兼具的藝文饗宴。

音樂舞蹈展演於晚間6時45分展開，在大紅樓梯舞台區，先由留聲姬（Liu Sheng Ji）樂團以竹笛、二胡與琵琶等東方樂器，融合吉他、貝斯與爵士鼓，將東方傳統樂器語彙融入西方音樂元素，呈現創意激盪。之後則有泰北國際雙語學校表演藝術科的舞蹈表演。

現場另有投影動態拍照打卡牆、古風拍貼機，透過客製化相紙設計與古畫仙人同框留影，體驗別具趣味的拍照時刻。民眾亦可前往指定展區尋找關主闖關，享受文物解謎趣味，完成後套印紀念小卡即可兌換限定好禮。

即日起至11月30日開放早鳥預購，活動當日憑電子票券QRcode入場，加贈限量「紅梅貍奴手拿包」，詳詢活動網站（https://reurl.cc/OREnX9）。

