藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】說錯話 婚姻殺傷力

2025/11/23 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

夫妻間，有時說錯一句話，有可能就成為傷害婚姻的一把利劍……

圖／豆寶圖／豆寶

〈沒有理所當然〉沒有應該 而要感謝

文／吳驊宸（新竹縣）

「這不是你／妳應該做的嗎？」這句話，曾帶給我的婚姻無數的爭吵與衝突。

家事、育兒、照顧長輩，常常被視為「應該」承擔的責任。可是在這句「應該」裡，表達的卻不是分工，而是被忽略的努力與心力。所以在剛結婚那幾年，我們常常為了這些自認為「對方應該做的事」而吵得不可開交。

婚姻不是理所當然的等號，而是彼此相互支持的旅程。當兩人覺得洗衣、做飯、接送孩子都是對方「應該」做的時候，那些辛苦就被無形抹煞了。一次、兩次，也許還能自我安慰；但當這些「應該」反覆出現，心裡就會逐漸失衡，甚至懷疑自己在這段關係中的價值。

後來，我們在諮商師的建議下，嘗試把感受說出口，告訴對方：「我不是因為『應該』才做，而是因為在乎這個家。」慢慢地，我們學會把「應該」換成「感謝」，彼此也開始感覺到被理解、被肯定。

一句話能築牆，也能搭橋。婚姻裡，其實沒有什麼是「應該」的，只有「願意」與「感謝」，才能讓愛不斷延續。

〈讓人火冒三丈〉瞧不起主婦 當我是閒人

文／莫莉（桃園市）

結婚數十年，其實已經很習慣老公毒舌的一面，從一開始會生氣反擊，到最後乾脆來個充耳不聞，倒也相安無事。然而有一句話卻是我的雷點，只要他白目地說出口，一場唇槍舌戰絕對無法避免。

我最討厭人家瞧不起家庭主婦，尤其把她們當做無所事事的閒人，最令我感到厭惡。

老公經常說自己工作辛苦，賺錢不易，我卻花起錢來從不手軟。我解釋花費多半都是日常開銷，其實不重視名牌、不愛打扮的我很少會花在自己身上，但他只要一看到信用卡帳單，就會忍不住碎念：「你們在家沒事就有錢花，多好啊！」

這句話讓我非常火大，完全否定我每日在家操持家務的辛勞，彷彿我都在閒散度日，只等著刷卡消費買奢侈品一般。更何況帳單上的支出也有他一半的貢獻，他卻閉口不談，只檢討我這部分，實在太過分了。

夫妻本為一體，理應互相尊重，即使言者無心，但話語傷人就是不該。我知道老公並無惡意，說那句話也多半是開玩笑的口吻，但聽在耳裡就是讓人不舒服，完全踩雷啊！

〈否定付出價值〉被笑沒朋友 讓人心寒

文／Bailey（台中市）

當節日的祝福訊息在我先生手機上不斷跳出，無論是母親節、中秋節，甚至愚人節都有人問候，我忍不住開玩笑：「那中元節有人提醒你乖乖待在家嗎？」

他笑都沒笑，回我一句：「妳沒有朋友。」一句話，像刀一樣插進我心裡。

我從職場退下來，全心照顧家庭，為了孩子早起晚睡，為了省錢省時省力，戒掉了應酬、逛街、與朋友聚餐的習慣。我的世界，縮小成四面牆，我的心思百分百放在柴米油鹽的細節裡。不是沒朋友，是我選擇將自己放在家庭這艘船上，全力划槳前行。

為了專心致力照顧家庭而主動疏遠的人際圈，卻被他拿來當做攻擊我的武器。他的那句話，讓我忽然意識到我犧牲了很多，也失去了很多，卻換來一句讓人心寒的嘲諷。在他眼中，我的付出似乎只是讓我變得更無趣和孤立的藉口。

這句「妳沒有朋友」，殺傷力十足，它否定了我全心投入的價值，讓我久久不能釋懷，也提醒了我：婚姻不能只有付出，還要有尊重。否則，沉默久了，愛就悄悄死去。

〈尊重失了底線〉不經意否定 比冷戰更糟

文／林莉羚（新北市）

在我家，媽媽一直是「女主外」的角色，家裡大小事多由她張羅；爸爸則溫和安靜，習慣在背後支持。或許因為長年承擔，媽媽的語氣常帶著強勢。

我印象最深的一句話，是媽媽在不耐煩時對爸爸說：「你能不能拿得出一點主意？」這句話乍聽只是催促，但落在爸爸耳裡，卻像是全盤否定。他沉默下來，神情彆扭，卻沒有回嘴。客廳裡的氣氛，頓時像按下了靜音鍵。這樣的場景出現過不只一次。

身為孩子的我，每次都覺得，那並非真正的質問，而更像是不自覺的傷害。爸爸其實盡心盡力，只是表達方式不如媽媽直接。當這句話一次次響起，就像小石頭落在心湖裡，慢慢壓出裂痕。

長大後回想，我明白夫妻相處最忌諷刺與貶低。甜言蜜語未必需要，但「彼此尊重」卻是最重要的底線。一句不經意的否定，可能比冷戰還要致命。若有一天我走進婚姻，也希望能記得：言語雖輕，卻能成為最沉重的壓力。

