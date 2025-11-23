【城市散步】前進基隆獨立書店！－4之2－見書店

見書店。

請告訴我們書店的小歷史。

見書店以在地柚子開發的「祈柚酒」。

見書店（下稱「見」）：見書店2016年成立，2018年在現址營運至今。其間經歷過兩次神奇的淹水事件及一次貨車撞門事件，驚險但平安。2023年以「向24小時書店致敬」做了週末不斷電的二十四小時書店，創造了持續一年「每日業績破萬」的神話。

決定在基隆開設書店的原因是？

見：2000年誠品書店在基隆開立東北部總店，那時候我們在台北仁愛路上吳清友先生的商業大樓內備了三千萬的書，日夜勞動累翻，但同事們的眼神都閃閃發亮，一副「幹大事了」的火熱模樣，那是我首度感受到書店的力量。後來因為希望這樣的力量持續，希望基隆一直有書店，就行動了，開了見書店。

請用一句話形容你心中的基隆。

見：基隆就像石縫中長出茂盛的鳳尾蕨般充滿韌性與美麗。

開設獨立書店，最重要的一件事？

見：開書店是一場持續進行的社會運動，最重要的是核心不容撼動，要維持在每一個當下的清醒。

開設書店以來，最難忘的一件事？

見：疫情開始後某一天，一位八斗高中的老師帶全班來喝飲料，離開前讓同學們一人選一本書，由老師結帳買單。沒有過多感謝的言語，但我一直記得要成為那樣的人。

書店中你最喜歡的一個角落？

見：我最喜歡陽光照進來的「時刻」，照在哪一個角落都喜歡，我覺得每一天照進書店的陽光都充滿希望。最近領養了一隻貓叫楊阿秀，有她的角落也很令人安心。

請推薦書店內或基隆當地不可錯過的伴手禮。

見：書店在2023年以在地柚子開發了地酒「祈柚酒」，在疫情後有「祈佑平安」的概念，書店裡就可以買到囉！

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的基隆一日遊？

見：基隆三面環山，一面向海，北台灣最大的崁仔頂魚市就在基隆廟口旁邊。從書店出發，建議中午先到仁愛市場覓食，下午到正濱漁港搭船出港體驗海釣、再回市區見書店喝個晚茶、逛廟口，接著參加見書店招牌「行抵崁仔頂」行程，走逛市街與崁仔頂魚市直到深夜二時，體驗最在地的基隆風情。

