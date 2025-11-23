自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【城市散步】前進基隆獨立書店！－4之3－崆書屋

2025/11/23 05:30

崆書屋。崆書屋。

■崆書屋

書店主人阮婷憶。書店主人阮婷憶。

基隆市中正區信二路284-1號

崆書屋的生態植物園區。崆書屋的生態植物園區。

reurl.cc/9bGQQO

請告訴我們書店的小歷史。

崆書屋（下稱「崆」）：崆書屋，是希望在基隆山上呈現讓心靈休憩的「山上的空間」，以植物、閱讀、輕食來給自己一個好好休息的場所。因為大部分面積都給書本與植物，所以崆書屋也是目前在台灣，室內植物最多的獨立書店喔。

決定在基隆開設書店的原因是？

崆：因為太喜歡基隆這個山海港城，期待在這城市建立一個閱讀的心靈空間。

請用一句話形容你心中的基隆。

崆：世界上最美麗的港口城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

崆：建立獨立書店的核心靈魂，讓走進書店的每個人能夠感受到這個書店的美好。

開設書店以來，最難忘的一件事？

崆：崆書屋取名「崆」，是希望創造山上的寧靜空間，「山、空」，並用毛筆手寫書法呈現招牌字體，書店裡大部分空間都讓給原生種植物園區與書本，常常看到書店中感受到沉靜美好的民眾在這裡閱讀、享用輕食，這樣寧靜的畫面，真的是在都市生活中很少有的美好片刻。

書店中你最喜歡的一個角落？

崆：生態植物園區。因為崆書屋是台灣原生種植物最多的書屋，也把大部分的書店空間給了植物。

請推薦書店內或基隆當地不可錯過的伴手禮。

崆：基隆三寶是乾記辣椒醬、紙包醋、馬記香油。這是基隆人都知道的在地醬料，崆書屋現場販售基隆海鮮製成的海鮮大燒賣，搭配使用的醬料就是這三樣。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的基隆一日遊？

崆：從基隆夜市，走防空洞，走入小徑到主普壇，到崆書屋坐坐，再去基隆塔看風景。

圖片提供：崆書屋。

