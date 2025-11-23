【城市散步】前進基隆獨立書店！－4之4－魚曰書店

魚曰書店。

請告訴我們書店的小歷史。

魚曰書店（下稱「魚」）：從事補教事業數十年，經常思考這輩子是不是只能提供英文教育服務，也常拿這話題與伙伴們討論，最後決定將魯曼的「魯」字拆開以「魚曰」為名，開設一家二手書店；書店一開始設立在二樓魯曼英文用於教學以外的空間，隨著藏書量遽增以及為了讓客人有更寬敞的選書空間，又租下三樓及四樓，擴大營業空間。

決定在基隆開設書店的原因是？

魚：讓家鄉基隆有讓人可以去慢慢逛的書店，像小時候逛誠品、逛金石堂、逛何嘉仁一樣，這活動不受天氣影響，就算沒賺錢，讓基隆人在綿綿冬雨的週末能多一個去處，還有，當有人說基隆是文化沙漠時多了一記反駁，也算是一種回饋鄉里。

請用一句話形容你心中的基隆。

魚：基隆在冬雨中沉睡數十載，直到這幾年才慢慢醒來，一樣要首當其衝東北季風，但已開始在雨中抖擻活潑起來。

開設獨立書店，最重要的一件事？

魚：要有足夠的書讓人挑選翻閱，有充足而舒適的空間讓人駐足流連，讓人覺得爬三層樓走進書店很值得，因此，經營一家二手書店最重要的一件事就是最淺顯易懂的美德──勤勞，勤奮地維護環境，勤奮地收書，簡而言之就是體力活吧！

開設書店以來，最難忘的一件事？

魚：最難忘的是和伙伴一起半DIY將老屋改成書店的過程和成果，我們為了節省成本，拆除、將垃圾清運下樓，都是自己來，全部處理好之後工班才進駐，三樓和四樓的空間很大，也閒置很多年，見證老屋變成書店的過程，是我最難忘的一件事。

書店中你最喜歡的一個角落？

魚：天花板上漂亮的七十幾年的老屋梁，承租時不知道，後來拆開天花板才讓它們重見天日，還有兩座飄著木頭香，走起來會嘎嘎作響的木製樓梯。

請推薦書店內或基隆當地不可錯過的伴手禮。

魚：推薦慶安宮媽祖廟對面大白鯊魚丸的豆干包，買好了可以在店門口的騎樓內雙手合十拜一下媽祖娘娘，好吃又有媽祖保庇的伴手禮。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的基隆一日遊？

魚：一大早可以先到和平島，走完一圈欣賞海蝕平台、豆腐岩、海蝕溝、蕈狀岩等奇特的海蝕地形，也可以換上泳裝在最天然的海水游泳池裡游上幾趟，然後到正濱漁港欣賞被彩虹屋點綴的靜謐漁港，品嘗基隆特色美食吉古拉。接著到書店旁的海洋廣場欣賞鑲嵌在一座城市裡的天然港灣，軍艦、貨輪、郵輪任君欣賞；接著到遊客必訪的基隆廟口祭祭五臟廟。吃完飯之後可前往仙洞巖，全台灣有好多個仙洞，基隆的這一座是最深邃的海蝕洞，若要說哪一座有神仙，基隆的絕對最有可能喔！然後在仙洞巖旁的山坡上有白米甕砲台，登上砲台可欣賞外木山海岸線，最後可前往基隆塔，再從基隆塔上行至中正公園，在巨大觀世音塑像的腳跟前俯瞰狹長基隆港區。

