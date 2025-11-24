【藝術文化】克林姆〈伊莉莎白．萊德勒肖像〉肖像75億台幣拍出 創史上第2高價紀錄

19日在蘇富比拍出的克林姆畫作〈伊莉莎白‧萊德勒肖像〉，以2.36億美元天價擠進拍賣史上第2高價排名。（美聯社）

〔記者凌美雪／綜合外電報導〕紐約秋季拍賣會於上週熱烈舉槌，也陸續傳來創新紀錄的焦點，其中最受注目的，莫過於19日在蘇富比拍出的克林姆（Gustav Klimt）畫作〈伊莉莎白．萊德勒肖像〉（Portrait of Elisabeth Lederer），以2.36億美元（約近台幣75億元）天價售出，一舉登上史上第2高價排名；緊接著，墨西哥國寶畫家芙莉達．卡蘿（Frida Kahlo）自畫像〈El sueño （La cama）〉（夢），於20日以5,466萬美元成交，打破女性藝術家拍賣紀錄。

芙莉達‧卡蘿自畫像〈El sueño （La cama）〉（夢），20日於紐約蘇富比以5,466萬美元成交，打破女性藝術家拍賣紀錄。（美聯社）

這2項新紀錄，讓蘇富比開心地發布新聞稿指出，這次拍賣週也是蘇富比11月8日才揭幕的全新全球總部（麥迪遜大道的布魯爾大樓Breuer Building）交出的亮麗成績，成交額達11.7億美元，是該公司自2021年以來成交額最高的拍賣系列，其中，克林姆的〈伊莉莎白．萊德勒肖像〉就占了成交總額的2成。

請繼續往下閱讀...

2017年於紐約佳士得以4.5億美元拍出的達文西的畫作〈救世主〉，仍保持最高價紀錄，但包括畫作本身的真實創作者問題，以及它在藝術市場戲劇性的相關爭議，不僅引發話題，更被拍成紀錄片。（法新社）

既然75億台幣只是拍賣史上第2高價，那麼，史上成交價最高的畫作又是哪幅呢？那就是「據信」出自達文西（Leonardo da Vinci）之手的〈救世主〉（Salvator Mundi），於2017年在紐約佳士得以4.5億美元成交的天價，至今仍是紀錄保持者。在此作中，身穿藍衣的耶穌基督以「世界的救世主」身分顯現。

但畫作以天價易手後，各種傳聞滿天飛，除藝術界仍然熱烈討論其是否為達文西真跡之外，神祕的買家身分也一再翻新說法，一度傳出阿布達比羅浮宮要展出此畫，但至今仍未現身過。倒是出現一個讓人意想不到的案外案，就是原賣家俄羅斯富商居然提出訴訟，指控蘇富比聯合經銷商惡意哄抬畫價，使他以大幅高出實際賣價的金額買下這幅畫。該訴訟於2024年判決出爐，富商敗訴。

而這件作品在藝術市場的交易價格歷程，則是從它在消失半世紀後，於2005年有了新的交易紀錄，不過，成交價從1千1百美元到1萬美元，說法不一；後來俄羅斯富商於2013年以1.275億美元購得，而在他打官司期間，佳士得於2017年以4.5億美元幫他售出此畫。也就是說，這件作品在12年之間漲了至少4.5萬倍，也讓人感嘆藝術市場的金錢遊戲。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法