自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】克林姆〈伊莉莎白．萊德勒肖像〉肖像75億台幣拍出 創史上第2高價紀錄

2025/11/24 05:30

19日在蘇富比拍出的克林姆畫作〈伊莉莎白‧萊德勒肖像〉，以2.36億美元天價擠進拍賣史上第2高價排名。（美聯社）19日在蘇富比拍出的克林姆畫作〈伊莉莎白‧萊德勒肖像〉，以2.36億美元天價擠進拍賣史上第2高價排名。（美聯社）

〔記者凌美雪／綜合外電報導〕紐約秋季拍賣會於上週熱烈舉槌，也陸續傳來創新紀錄的焦點，其中最受注目的，莫過於19日在蘇富比拍出的克林姆（Gustav Klimt）畫作〈伊莉莎白．萊德勒肖像〉（Portrait of Elisabeth Lederer），以2.36億美元（約近台幣75億元）天價售出，一舉登上史上第2高價排名；緊接著，墨西哥國寶畫家芙莉達．卡蘿（Frida Kahlo）自畫像〈El sueño （La cama）〉（夢），於20日以5,466萬美元成交，打破女性藝術家拍賣紀錄。

芙莉達‧卡蘿自畫像〈El sueño （La cama）〉（夢），20日於紐約蘇富比以5,466萬美元成交，打破女性藝術家拍賣紀錄。（美聯社）芙莉達‧卡蘿自畫像〈El sueño （La cama）〉（夢），20日於紐約蘇富比以5,466萬美元成交，打破女性藝術家拍賣紀錄。（美聯社）

這2項新紀錄，讓蘇富比開心地發布新聞稿指出，這次拍賣週也是蘇富比11月8日才揭幕的全新全球總部（麥迪遜大道的布魯爾大樓Breuer Building）交出的亮麗成績，成交額達11.7億美元，是該公司自2021年以來成交額最高的拍賣系列，其中，克林姆的〈伊莉莎白．萊德勒肖像〉就占了成交總額的2成。

2017年於紐約佳士得以4.5億美元拍出的達文西的畫作〈救世主〉，仍保持最高價紀錄，但包括畫作本身的真實創作者問題，以及它在藝術市場戲劇性的相關爭議，不僅引發話題，更被拍成紀錄片。（法新社）2017年於紐約佳士得以4.5億美元拍出的達文西的畫作〈救世主〉，仍保持最高價紀錄，但包括畫作本身的真實創作者問題，以及它在藝術市場戲劇性的相關爭議，不僅引發話題，更被拍成紀錄片。（法新社）

既然75億台幣只是拍賣史上第2高價，那麼，史上成交價最高的畫作又是哪幅呢？那就是「據信」出自達文西（Leonardo da Vinci）之手的〈救世主〉（Salvator Mundi），於2017年在紐約佳士得以4.5億美元成交的天價，至今仍是紀錄保持者。在此作中，身穿藍衣的耶穌基督以「世界的救世主」身分顯現。

但畫作以天價易手後，各種傳聞滿天飛，除藝術界仍然熱烈討論其是否為達文西真跡之外，神祕的買家身分也一再翻新說法，一度傳出阿布達比羅浮宮要展出此畫，但至今仍未現身過。倒是出現一個讓人意想不到的案外案，就是原賣家俄羅斯富商居然提出訴訟，指控蘇富比聯合經銷商惡意哄抬畫價，使他以大幅高出實際賣價的金額買下這幅畫。該訴訟於2024年判決出爐，富商敗訴。

而這件作品在藝術市場的交易價格歷程，則是從它在消失半世紀後，於2005年有了新的交易紀錄，不過，成交價從1千1百美元到1萬美元，說法不一；後來俄羅斯富商於2013年以1.275億美元購得，而在他打官司期間，佳士得於2017年以4.5億美元幫他售出此畫。也就是說，這件作品在12年之間漲了至少4.5萬倍，也讓人感嘆藝術市場的金錢遊戲。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應