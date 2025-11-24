自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】從戀人日記到冷戰陰影 Candy Bird羅曼菲林個展登場

2025/11/24 05:30

Candy Bird〈作品02〉影像裝置，約1分30秒，尺寸依場地而定，2025。（記者董柏廷攝）Candy Bird〈作品02〉影像裝置，約1分30秒，尺寸依場地而定，2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕鳳甲美術館推出藝術家Candy Bird個展「羅曼菲林Sugar Noctume」，呈現多組空間裝置、手繪壁紙以及錄像作品，回應他近年持續關注的議題：華人遷徙、離散經驗與台灣戰後威權社會之間的張力。藝術家將內戰後移居台灣的歷史軌跡，放回東亞冷戰遺緒與當前地緣政治的氛圍中，將親密關係、家庭記憶，政治氛圍與冷戰陰影並存於同一條動線。

Candy Bird以大量1990年代的文化符號做為基底，取材自家族與長輩對該年代的記憶。觀眾從大廳轉入展場時，燈光變暗，空間呈現近似旅館的格局，營造半親密又不完全安穩的氛圍，路徑設計具有繪畫性的視覺邏輯，使展場像一個被重新排版的房間，隱約指向某個正在發生的故事。

此展覽以一組設計為「日記體」的敘事文本為暗線，呈現藝術家與一名女性「K」之間的相處片段。文字描述了兩人自2023年冬季在台北相識，到隔年春季的相處，再到對方失聯、重新回到獨自入住旅館的情境。語氣克制，情緒被留在細節中，例如深色指甲油、旅館、冷氣聲、雨聲等日常元素。情節不講明發生何事，只留下未解的靜默與人我之間的權力感。策展概念不試圖講述完整故事，而是利用若即若離的親密關係，帶出某種時代性的壓力：對方的心結、作者的哀傷、情緒的壓抑，像某種政治結構的映照。

展覽透過場景、物件與故事片段的堆疊，感官記憶重新思考，呈現台灣仍帶著未解時代縫隙的社會現況。觀眾在展場中移動時，面對的既是私人情感片刻，也是一段關於台灣集體記憶的暗流。展期至11月30日。

