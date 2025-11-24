限制級
【藝術文化】O劇團原創親子舞台劇幸福讀冊店 經典童話大玩平行時空
原創奇幻親子舞台劇《幸福讀冊店》帶觀眾走入經典童話的平行時空。（誠品表演廳提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕如果愛麗絲、小木偶、小王子、糖果屋兄妹和賣火柴的小女孩等，幾個經典童話人物都在平行時空中相遇，卻不記得自己原來的故事，會發展出什麼令人驚訝的劇情呢？誠品表演廳攜手曾獲台北兒童藝術節首獎的Ｏ劇團，打造全新原創奇幻親子舞台劇《幸福讀冊店》，將帶領小朋友進行一趟冒險旅程，幫童話人物找回自己。
誠品表演廳表示，《幸福讀冊店》靈感源自《木偶奇遇記》、《小王子》、《賣火柴的小女孩》、《愛麗絲夢遊仙境》與《糖果屋》，趣味翻玩其中的主人翁，比如小木偶頭上有朵玫瑰花，小王子的背包裡全是火柴，而賣火柴小女孩籃子裡竟是一瓶神祕之水，還有愛麗絲包包裡裝滿了石頭、糖果屋兄妹的鼻子居然會變長變短等。
Ｏ劇團特別邀請YouTube知名搞笑團隊「這群人」超人氣成員木星與董仔，以及買黛兒．丹希羅倫、達姆拉．楚優吉、莊濬瑋、張峻瀚、謝卉君等優秀劇場演員，組成黃金陣容，看看在他們的冒險旅程中，會碰撞出什麼驚喜火花。
12月13、14日演出，演出前小朋友可以親手製作玫瑰花冠，詳詢OPENTIX。
