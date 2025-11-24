【家庭plus．親子會客室】AI世代 沒標準答案

圖／達志影像

文／大內高手

最近，帶學生參加一場戶外趣味工作坊。活動結束後，一位爸爸語重心長地問：「現在AI世代的孩子，要學的東西多如牛毛，到底要學什麼才不會被這個世代所淘汰？」這問題聽來沉重無比，卻又真實得讓人無法閃躲。

尤其是當我們看到教育看板和新聞標題，不斷跳出「AI已取代某某職業了」、「未來新型工作七成尚未出現」等等，我們再也無法用過去一成不變的標準，為孩子規畫一條看似穩當、無阻攔的未來。

請繼續往下閱讀...

那次我只是淡淡地說，其實我們不太能預測孩子未來會做什麼行業，但可以培養他們有力量和能力做任何事情。這句話說起來簡單，卻是我數十年如一日，一路走來陪著孩子預習、自習、共學最深入的見解和體會的心得。

過去，我們相信，知識就是力量。多讀點書、考個高分獲得滿分，就能擁有一份好工作，一份收入穩定的安康生活。但21世紀的AI世代，規則早已換了劇本在悄悄進行。

今天的孩子面對的是什麼樣的世界？是資訊每天更新幾百萬筆的世界、是技術每半年就顛覆一次產業的世界、是毛遂自薦社群媒體讓你三秒被定義、五秒被遺忘的世界，誠然知識已經不是彌足珍貴百科全書，反倒是像自來水一打開就流個不停，人人都如飲水冷暖自知。

會背、會一勞永逸記住題目的學生，已經不稀奇古怪，稀奇的是誰還會發現問題，並能問出好問題。我們要讓孩子學會的，不只是知道「照本宣科」，而是可以觸類旁通，舉一反十的能力：會自動參與、率先做事、能解釋、能整合、能創造、能溝通、能分析、能連結無線網絡、能有獨特全新的創舉，甚至能在沒有答案的時代，找到方向走出自己一條四通八達的康莊大道。

有一次我和家長分享，我們共學團在做的專案導向學習。有位家長很誠懇地問我：「老師，我不是不支持你們這樣做，但你說孩子沒有考試，那我們怎麼知道他到底學得好不好、理解到了什麼程度？」我當然能理解這樣的疑問。

畢竟，我們從小就是被考試養大的。我們的年代，學得好不好，看的是「標準答案」；但在AI這個時代，真正的學習成果，往往沒有答案，甚至也沒有人出題考你成績如何，只有教室裡率先流行的評定，還有展現出良性成果，才能與社會生活和世界發展對話。

像是孩子寫一篇探討社區食物浪費的報告，寄給當地市議員；或是設計一款讓視障者更方便穿衣的app；還有獨居長者安全生活如何改善的報告；甚至只是一次把日常問題變成創作的演講、劇本或影片──這些用解決問題來關心他人的成果，不只在學習裡發生，也在生活裡發酵落實。

真正重要的不是孩子學了什麼，而是他能用學到的東西，實踐解決社會問題、環境衛生健康，讓人感同身受又出類拔萃的新創舉。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法