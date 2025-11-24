自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】AI世代 沒標準答案

2025/11/24 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／大內高手

最近，帶學生參加一場戶外趣味工作坊。活動結束後，一位爸爸語重心長地問：「現在AI世代的孩子，要學的東西多如牛毛，到底要學什麼才不會被這個世代所淘汰？」這問題聽來沉重無比，卻又真實得讓人無法閃躲。

尤其是當我們看到教育看板和新聞標題，不斷跳出「AI已取代某某職業了」、「未來新型工作七成尚未出現」等等，我們再也無法用過去一成不變的標準，為孩子規畫一條看似穩當、無阻攔的未來。

那次我只是淡淡地說，其實我們不太能預測孩子未來會做什麼行業，但可以培養他們有力量和能力做任何事情。這句話說起來簡單，卻是我數十年如一日，一路走來陪著孩子預習、自習、共學最深入的見解和體會的心得。

過去，我們相信，知識就是力量。多讀點書、考個高分獲得滿分，就能擁有一份好工作，一份收入穩定的安康生活。但21世紀的AI世代，規則早已換了劇本在悄悄進行。

今天的孩子面對的是什麼樣的世界？是資訊每天更新幾百萬筆的世界、是技術每半年就顛覆一次產業的世界、是毛遂自薦社群媒體讓你三秒被定義、五秒被遺忘的世界，誠然知識已經不是彌足珍貴百科全書，反倒是像自來水一打開就流個不停，人人都如飲水冷暖自知。

會背、會一勞永逸記住題目的學生，已經不稀奇古怪，稀奇的是誰還會發現問題，並能問出好問題。我們要讓孩子學會的，不只是知道「照本宣科」，而是可以觸類旁通，舉一反十的能力：會自動參與、率先做事、能解釋、能整合、能創造、能溝通、能分析、能連結無線網絡、能有獨特全新的創舉，甚至能在沒有答案的時代，找到方向走出自己一條四通八達的康莊大道。

有一次我和家長分享，我們共學團在做的專案導向學習。有位家長很誠懇地問我：「老師，我不是不支持你們這樣做，但你說孩子沒有考試，那我們怎麼知道他到底學得好不好、理解到了什麼程度？」我當然能理解這樣的疑問。

畢竟，我們從小就是被考試養大的。我們的年代，學得好不好，看的是「標準答案」；但在AI這個時代，真正的學習成果，往往沒有答案，甚至也沒有人出題考你成績如何，只有教室裡率先流行的評定，還有展現出良性成果，才能與社會生活和世界發展對話。

像是孩子寫一篇探討社區食物浪費的報告，寄給當地市議員；或是設計一款讓視障者更方便穿衣的app；還有獨居長者安全生活如何改善的報告；甚至只是一次把日常問題變成創作的演講、劇本或影片──這些用解決問題來關心他人的成果，不只在學習裡發生，也在生活裡發酵落實。

真正重要的不是孩子學了什麼，而是他能用學到的東西，實踐解決社會問題、環境衛生健康，讓人感同身受又出類拔萃的新創舉。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應