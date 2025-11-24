【家庭plus．生活停看聽】加連結送贈品 小心有詐

圖／swawa.com

文／祐禎

那是一個超商躲雨的午後，兩個應該是退休人員高聲談話，吸引了我關注。

甲拿出嶄新的平板，向乙說：「這是礦幣APP送的，只要你加入我這個連結，再送一台新平板就送給你。」乙向甲抱怨：「上次你送的智慧手錶，都是簡體字不好用，那個APP好像發神經，只要有想退場的動作，就會做鎖住的動作，結果送的礦幣一毛也拿不出來。」甲馬上說自己也覺得不好用，結果，甲轉而加強力道介紹平板上新下載的APP，以下就是聽到的對話──

乙：「要怎麼進去看幣值？」甲：「我怕忘記，用孫子的身分證。」最後就聽到「在家可以，為什麼怎麼打不開。」試了半天，乙不耐煩地說：「應該是中國製的平板和APP，台灣有管制所以看不到。」甲：「可惜了，我只要再找一個人加入，就能升級。」乙：「你這個危險，有老鼠會的嫌疑，不要玩啦。」

對話到此，我認為乙應該思緒清晰，投資謹慎。但最後，乙反而向甲推薦自己的新挖礦APP，然後謹慎其事告誡甲，移出資金要小額多筆，不然這款APP可能還鎖住……看到某甲一臉感激之情溢於言表，直說要馬上回家躍躍欲試。

雨停，走出超商，我看了一場友情甚厚的投資心得交換，也無意間看了一場，不懂操作卻敢大膽投資理財的戲碼。

我心想，這APP是土地公廟都掛有求必應匾額，還是城隍爺廟常見的獎善罰惡匾額？不懂的東西，連問都不知道問誰，心想怎麼會連懷疑也沒有呢？

這是善意？還是善意的被騙？

