藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．童言童語】逃難 還得改作業

2025/11/24 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／爽會蕎

國家防災演練日那天，警鈴一響，全校師生立刻依規定動作：蹲下、護頭、快步跑到操場避難。場面一片忙亂，人人神情緊張。

就在我準備帶隊前進時，一個孩子卻特別「貼心」，他雙手緊緊抱著厚厚一疊作業本，一邊跑一邊大聲喊著：「老師，這樣您逃難時，也可以繼續改作業！」聽到這句話，我差點沒笑倒在地。心裡忍不住歎息：「孩子啊，就算逃難了，你還是不肯放過我嗎？」

那一刻，嚴肅的防災演練現場，忽然多了幾分童趣。原來，在孩子的眼裡，老師和作業早已是密不可分的一體。雖然這份「體貼」讓我哭笑不得，但也讓我感受到，孩子心中有一種最真誠、最單純的認定──老師永遠是和作業站在一起的。

