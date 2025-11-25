自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】中正紀念堂「自由花蕊」常設展揭幕 一覽台灣民主自由之路重要歷程

2025/11/25 05:30

「世界浪潮」展區突顯追求民主自由的路上，台灣並不孤單。（記者凌美雪攝）「世界浪潮」展區突顯追求民主自由的路上，台灣並不孤單。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕中正紀念堂1樓常設展廳推出全新的主題策展「自由花蕊」，展示從1945年至今台灣人民追求民主自由的歷程。展名源於常可見自由如花朵的隱喻，比如賴和的「自由花」、楊逵「壓不扁的玫瑰花」；街頭運動中的野百合與太陽花學運等。

鄭南榕展區展示台灣追求民主自由契機。（記者凌美雪攝）鄭南榕展區展示台灣追求民主自由契機。（記者凌美雪攝）

自由是花蕊，守護花蕊就象徵守護自由，這樣普世性的訴求是台灣與世界所有爭取民主自由國家的共同經驗，因此，在此展覽中，有一個相當特別的展區，呈現不同國家、不同時空爭取民主自由的重要進程。

展覽名稱源於自由如花朵的隱喻，守護花蕊就象徵守護自由。（記者凌美雪攝）展覽名稱源於自由如花朵的隱喻，守護花蕊就象徵守護自由。（記者凌美雪攝）

由於中正紀念堂是知名的國際觀光客景點，昨（24）日開幕就吸引許多外國觀光客 ，有一位菲律賓觀眾看到展示牆上標示1986年發生在菲律賓的人民力量革命，興奮地對同伴說：有菲律賓！而在菲律賓的前面，是1983年巴西的現在直選運動、1980年韓國的光州事件；菲律賓的後面，則是1988年發生在智利的反皮諾契延任公投。

這就是展覽5大單元內容的第1單元，名為「世界浪潮」，主要回顧二次世界大戰後，全球爭取民主化與人權的重要事件，並對照台灣民主大事記，介紹台灣言論自由重要人物鄭南榕，為台灣點燃自由民主的契機，對照的兩面時間牆，可說在策展的策略上，相當成功地在第一時間吸引外國觀光客的駐足與共鳴，不但全覽了國際社會風起雲湧的民主進程，也更容易理解台灣走過的爭取民主之路。

展覽其他單元還有「噤聲年代」，展示台灣在戒嚴時期統治者採取各種社會控制手段，包括禁歌、禁母語、宵禁管制、山地及海防管制、審訊室場景模擬等；「台灣言論自由之路」，述說台灣長達47年的威權統治、人權黑暗期，在一群不分省籍族群的先行者們不計生死地衝撞對抗努力下，終於開創民主自由新篇章。

「創傷」透過白色恐怖政治受難者的生命劇場及家書、遺書，理解國家機器迫害人權，對於個人、家庭、社會所造成的傷害；「綻放光華」則邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品，看見台灣對於歷史的反思。

文化部長李遠表示，1980年成立的中正紀念堂，完全是為了膜拜一個人而存在，但經過45年，台灣歷經驚天動地的變化，中正紀念堂廣場已成為許多民主運動的發生地、成為所有人可以聚集的地方。李遠期待透過「自由花蕊」，讓更多台灣人理解台灣爭取自由民主所經歷過的故事，也讓全世界的觀光客共享人權這個共同的價值。

