藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】兩廳院2026 TIFA3月登場 從經典到新創16檔節目精采獻演

2025/11/25 05:30

2026 TIFA宣告記者會，兩廳院藝術總監劉怡汝（2排右6）與演出團隊合影。（記者凌美雪攝）2026 TIFA宣告記者會，兩廳院藝術總監劉怡汝（2排右6）與演出團隊合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026 TIFA台灣國際藝術節（TIFA）昨（24）日公布節目內容，自2026年3月8日至5月30日，共有台灣及來自美國、加拿大、英國、法國、德國、葡萄牙、丹麥、加泰隆尼亞等國家的創作者，將呈現16檔精采節目共106場演出。國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，2026 TIFA從經典重現到新世代創作，藝術家以各自的語言回應時間的流動，呈現劇場的無限可能。

丞舞製作團隊現場演出新作《網》片段。（記者凌美雪攝）丞舞製作團隊現場演出新作《網》片段。（記者凌美雪攝）

兩廳院特別邀請台灣團隊代表出席公告記者會，包括長年在歐洲紮根巡演、今年甫獲台法文化獎的丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞，也特地從歐洲返台快閃停留2天，為此次宣告記者會進行丞舞新作《網》片段演出的彩排。

其他台灣重點節目還有導演徐堰鈴與前兩廳院駐館藝術家李屏瑤共同打造的《仙女三重奏》；莎士比亞的妹妹們的劇團30週年，首邀導演洪唯堯聯手推出《沒有派對》；王宇光歷經7年淬鍊的《捺撇 duo》，邀請國家文藝獎得主古名伸共同登場；台北室內合唱團《島嶼上沒有四十四隻石獅子》，以聲音與劇場交織島嶼記憶；僻室與在地實驗創作《獸靈之詩：頭骨的召喚》，運用VR與MR技術將台灣原創文學轉化為XR劇場。

國外節目有很多強檔，如舞蹈劇場傳奇碧娜．鮑許的最後創作《如石頭上的青苔》，終於要登台；以色列裔英國編舞家侯非胥．謝克特將帶來全新舞作《潛夢劇場》；加拿大組合克莉絲朵．派特與強納森．楊的《集會遊戲》， 將在古今錯置的舞台上重構人性的荒謬。

此次TIFA的開幕演出很特別，指揮大師梵志登接掌長榮交響樂團後風風火火，他將率團攜手傳奇男中音布萊恩．特菲爾，以《諸神與魔鬼》再現歌劇中的神話與宿命題材，演繹跨越世代的經典角色與磅礡氣勢。更多節目細節，詳兩廳院官網。

