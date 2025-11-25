【藝術文化】李真《無憂國土》 獲巴黎賽奴奇博物館典藏

李真（左）與賽奴奇博物館策展人 Mael Bellec，於李真住家「隱辰山居」合影，後為此次獲典藏的作品《無憂國土》。（亞洲藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕巴黎賽奴奇亞洲藝術博物館（Musée Cernuschi）正式典藏台灣雕塑家李真1998年的代表作《無憂國土》。該館近年僅精選少數當代雕塑家進入館藏，此次納入李真作品，顯示其創作於國際藝術機構中的重視程度。李真在2024年獲美國以色列博物館之友會頒發雕塑藝術傑出成就獎，成為首位獲此殊榮的亞洲雕塑家後，他的墨黑雕塑持續被歐美藝術機構關注。賽奴奇博物館策展人Mael Bellec來台拜訪李真住家「隱辰山居」時表示，該作品以渾圓形體與輕盈姿態呈現漂浮感，線條簡潔，神態自若，展現心靈的純粹。

賽奴奇亞洲藝術博物館隸屬巴黎市立美術館系統，是歐洲少數長期專注亞洲藝術收藏的美術館之一。自1898年對外開放以來，該館逐步改變19世紀以東方主義觀看亞洲藝術的視角，並持續推動亞洲傳統與當代之間的連結。館內典藏約1萬5千件作品，包含東亞、南亞與東南亞多個地域的藝術脈絡，讓歐洲觀眾能看見亞洲創作的多元樣貌。

