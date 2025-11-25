自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎首獎】 劉大芸／我不過是一個雪人 － 3之2

2025/11/25 05:30

【短篇小說獎首獎】◎劉大芸【短篇小說獎首獎】◎劉大芸

◎劉大芸 圖◎余嘉琪

圖◎余嘉琪圖◎余嘉琪

幸秋老師帶我穿越一條長長的走廊，來到最裡面的房間。原本的格局這裡應該是主臥室，但房間裡被清空，落地窗前擺了兩個畫架和幾張木凳，逐漸昏黃的夕陽斜斜地打在木地板上。幸秋老師抖開一張深紅色的波斯地毯，我踢掉拖鞋光腳踩到地毯上，柔軟的觸感回應著我光裸的腳掌。轉身，一個中年男子無聲無息地站在我身後，我嚇了一跳，差點叫出聲來。

「這是我的兒子大樹。」幸秋老師說。「大樹，這是我們今天的模特兒小雪，跟小雪打聲招呼。」

男人盯著我看，嘴巴微微地張開，嘴唇外翻。我立刻察覺到他有某種障礙。他的臉上出現一種智能障礙者共用的表情，彷彿視線會不斷穿透眼前的事物。他很努力地想要看清我，卻又不斷失落我。這時我立刻明白，他就是幸秋老師口中的十歲兒子。

我舉起手，但他沒有跟我打招呼，而是轉頭對他母親說：「Mia呢？」

「Mia不會來了。」

「喔。Mia不會來了。」他喃喃地重複，邊往畫架移動。Mia不會來了。Mia不會來了。Mia不會來了。他邊說邊整理畫具。大樹身材肥胖，肥大的肚腩使他的頭和四肢看起來特別細小，走起路來搖搖晃晃的，一方面肢體不協調、一方面沉重的脂肪也使平衡格外困難。他理平頭，衣著整齊，一件棉褲和針織衫，針織衫紮進褲頭裡。我想起我曾遇過的所有智能障礙者，似乎家屬為了方便照顧都會把他們的頭髮剪短，於是在我印象裡他們總是相貌相似、就像同一副面孔。

「他的語言發展不好，醫生說他不太能理解抽象事物。」

我點點頭。但我這個人、站在他面前，不知道是哪一個部分對他來說抽象得難以辨別。

我擺了幾個坐著和躺著的姿勢，大樹都不滿意。他不給我時間琢磨細節，幾乎在我一坐下、剛擺出動作的第一秒就會用尖銳的聲音說：「好醜。」幾次下來我覺得他癡傻的表情逐漸扭曲，我也快要失去耐心。第一節課的鬧鈴響了，二十分鐘過去，我們連動作都沒有共識。

幸秋老師帶著抱歉的神情走過來，說就算沒有開始畫她也會給我鐘點費。我的表情應該很難看，我想發火卻不知道向誰發。

「從來沒有人說我的動作很醜。」我說。

我跟幸秋老師說我想放音樂，幸秋老師拿了一台笨重的黑色手提音響過來。光是為了用手機連接音響，我們就又弄了好久。我不喜歡聽音樂，從來不曾主動要求畫家放音樂，但我有一個歌單，裡面蒐集了我在各個畫室聽到、喜歡的歌曲。好不容易處理好音樂，我又爬回去掙扎著擺姿勢。在我們處理音響時安靜不語的大樹，一看我擺出各種姿勢就變得煩躁不安。或許我的姿勢真的很醜吧，我想。

大樹開始快速地抖腳、呼吸加快，幸秋老師走到他身邊，輕聲地安撫著。我注意到她雖然語氣溫柔，但眼神非常冷漠，好像她也對目前的狀況極度厭煩、對於自己是他的母親厭煩。比起大樹暴躁的咒罵聲，幸秋老師的神情更讓我覺得受不了。我閉起眼睛往後攤倒在地毯上，像一隻海星成大字形。椅子樂團的前奏響起，和弦間手指在吉他上滑動，發出美到令人心碎的刮擦聲。那幾個刮擦聲一響，立刻把我帶回那個下午，光裸的膝蓋跪在木地板上，陽光照在背上，第一次聽到這首歌的時候。回想起工作的時候我的記憶總是這樣，身體的感覺和聽來的故事、音樂與現實拼接起來，組合成一個新的、複合的真實。

Real love is

19年的六月

Croatia的海邊

四個光上半身的男孩

玩耍時的眼神和

三十個美好晴天

Best 30 Summer Polaroids.

You’re my Summer day

你是最美的三十張拍立得相片

我閉上眼睛，想像自己漂浮在小時候鄉下外婆家的那片海上，隨著潮汐起伏。事實上我從來沒有真的進到海裡，我頂多在岸邊踩水，腳掌被小石頭刺得發疼。那片海後來奪走了外婆家鄰居的一個男孩，那時候的每個暑假，我們都在夏天戀愛。他死掉的時候已經是高中生，那一天不知道我在做什麼，可能在照不見日光的捷運隧道裡、可能在冷到發抖的補習班教室裡。在他被美麗的大海捲起、撞上礁石時，我的腦袋裡甚至不記得這個人的存在。那個每年暑假和我談戀愛的男孩。

我聽到畫刀刮擦調色盤的聲音，睜開眼時，發現大樹已經安靜下來，幸秋老師也回到自己的位置。於是我保持躺臥的姿勢，幾乎睡著。

為了不要睡著，我偷偷觀察大樹。頭髮蓋在臉上遮掩我的視線，盯著別人智能障礙的孩子是一件很不禮貌的事，所以我直到現在還沒有好好打量過大樹。我看到大樹神情嚴肅，某種醜陋的表情消失無蹤，一直張開的嘴也閉上了。這時候我終於可以辨認他的年齡，他應該比我一開始以為的年輕一些，可能不到四十歲，只是因為穿著和身材而顯得老態。他偶爾拿起畫筆在空中測量我的比例，幾乎不看畫布，像一個老練的打字員不需要看鍵盤也能謄打。接著，我察覺到他的身體正用一種奇怪的頻率抖動，我一開始以為他在抖腳，當我看向他的襠部，才發現他一隻手畫畫，另一隻手正光明正大地伸進褲子裡套弄勃起的陰莖。

我的耳朵和臉頰瞬間發燙、刺刺麻麻的，但胸口和背部卻一陣冰涼，好像我的密度突然減低了，風灌進來。我一下子動彈不得，憤怒在我體內膨脹。但鬧鐘還沒響、這節課的時間還沒到，我不想離開我占據的這個空間，雖然我知道自己應該立刻喊停。但最主要的還是他的眼神，那是雄獅對著雌獅勃起的眼神，是公馬騎在母馬身上的眼神。由於他不知道什麼是羞恥，羞恥便全落在了我身上。我被那赤裸裸的欲望壓得動彈不得。

幾分鐘過去，在我還沒決定好該怎麼做時鬧鈴響了。大樹推開椅子起身，我瞪著他，但他直接經過我身邊走進廁所。我聽見他在離我不遠的廁所裡，隔著一扇薄薄的塑膠門，盡情地自慰。

有幾滴生理性的、盛怒的眼淚被逼到眼眶，我快速穿起衣服。今天的工作時間還沒到，但我要走了。幸秋老師在一旁解釋的話我幾乎聽不進去⋯⋯很生氣⋯⋯看一下他的畫⋯⋯知道⋯⋯我不懂她還想要說什麼，她把我推到大樹的畫架旁，我想把畫架推倒，或賞她一巴掌。但我還是走到畫架後面，慢慢地、慢慢地轉身，那一刻我才發現我怕看到自己在大樹的畫裡是什麼模樣。

畫裡沒有我。

她有我的鼻子、我的眼睛、我的嘴巴，但那不是我。比真實的我更好，我希望我每天照鏡子看到的是這張臉。不是說他把我畫得更美，他畫中的每一個比例都沒有偏離現實，而是她好像知道什麼我不知道的事。她比我更靠近事物的核心一步。一瞬間我的腦袋完全清醒，現在我知道幸秋老師剛才說的是：「拜託妳看一眼他的畫，只要看一眼妳就會明白。」

我從來沒有看過這樣的畫。

我聞到一股很香的氣味，是烤魷魚。我覺得我可以放棄當模特兒的時機終於來了，我好像快要、快要可以理解那個與我相貌相似的女子。在大樹的畫裡，我有跟她一樣的眼神。

「他們還說他無法理解抽象的事物。」幸秋老師站在我身邊眼睛也盯著畫，她的神情已從慌張轉變成自豪。「我很抱歉。我一直都有試著阻止。但沒辦法。養一個這樣的小孩妳很快就會發現，有些事情就是做不到。但是妳看看⋯⋯那樣的孩子可以畫出這樣的畫啊。」

我搖搖頭，轉頭看向那幅半完成品。背景上厚塗的深藍色吸引我的注意，我忍不住伸手去觸碰它，結果被指尖傳來的冰涼溫度嚇了一跳。顏料還沒乾，這下宇宙間出現一個黑洞。

廁所門打開，大樹帶著心滿意足的神情走出來。我的心跳突然又加快，我幾乎是落荒而逃，幸秋老師追在我身後幫我拿我的東西，我最後沒有看她的臉一眼就離開了。冷靜下來後我已經坐上捷運，我發現食指上沾了深藍色的顏料，此時已經凝固。捷運上充滿下班放學的人潮，沒有人發現我偷偷攜帶著一個黑洞搭車。

我以為我再也不想見到大樹、再也不願意去幸秋老師家了，但是我要如何去迴避我的臉？每一次我照鏡子，都覺得像在看電影、覺得有一個透明的東西蒙在我的臉上，阻隔我真正的眼神。而只要我一閉上眼睛，我就會看到那個吃魷魚的女子、想起初戀的感覺、感受到一個黑洞正在逐漸成形。

一週後同樣時間，我來到幸秋老師家門口。幸秋老師像是知道我會回來，沒有多說什麼，她從門邊讓開後，我發現大樹坐在門邊等我。

「小雪，妳好。」這次他看著我的眼睛說。

把鞋子踢掉，徑直走向畫室。大樹追了上來。「我會乖。」他喊道。「我答應媽媽了。」

「我不管你乖不乖。」我把東西放下。地板空蕩蕩的，沒有鋪上地毯，或許幸秋老師也不是不那麼確定我會來。我對他還是很生氣，我走到他面前：「我不管你要怎麼勃起，但是如果你在我面前碰那裡一下，我立刻就走。永遠不會回來。」

「懂了嗎？」我想了想後補上：「也許我會報警。」

大樹點點頭，我從他的神情中看到一個小男孩，稍微感到自在一點。接下來的幾個月我每個禮拜都來，幸秋老師說我是堅持最久的模特兒。她不知道其實我也把自己的某種東西投入進去了，至於投去哪裡，連我自己都不是很確定，大概是黑洞吧。

當我提到黑洞，我指的是當一個恆星耗盡了能量，它的中心區域將塌縮成一個非常緊密的狀態。如果恆星的質量足夠大，所有從恆星表面發射出來的東西都將掉回恆星裡去，包括光──於是便形成了宇宙裡一個無法觀測的黑色空洞。

黑洞本該是無法觀測、無法描繪之物，那不是在畫布上塗滿黑色顏料就可以擬仿的。那是觀看的定義被取消了。沒有光、沒有反射，我們其實看不到黑洞，那只是被大腦誤譯成黑色的虛無。但是我們卻又看過黑洞。在畢卡索藍色時期的作品裡，在杉本博司某幾張最出色的海的攝影裡，在這裡。

那樣的事偶爾還是會發生，但是愈來愈少。大樹遵守約定，我也學會無視他的欲望。我在他的畫中尋找我真實的臉。逐漸我能擺出大樹無法挑剔的姿勢，我感受到我和人體模特兒的關係也變了，我的身體開始醞釀出黑洞。大樹對於繪畫有一種驚人的執著，而對我來說，畫畫也逐漸變成一件攸關生命的事。

「如果我沒有教他畫畫，我可能早就把他掐死了。」幸秋老師在畫布上畫下一抹濃郁、明豔的黃色。「我真的嘗試過。妳能想像嗎？妳永遠無法成為妳想成為的人。嬰兒時期還好，嬰兒嘛，他就跟所有的孩子差不多。但等他愈來愈大，生活開始變得難以想像的殘酷。」

「他們說他不懂抽象的概念，叫我把所有事情用最簡單的方式說明。可是這個世界上最重要的事都是抽象的啊。他在所有層面都拒絕與我溝通，在生活上受盡挫折的時候，我就反覆回到藝術裡確認，確認我兒子不是白痴。我是說，不是真正的白痴。妳看他的畫就知道，他懂得世界上最重要的事情。」（待續）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應