自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 劉曉頤／做一些很小的事

2025/11/25 05:30

◎劉曉頤◎劉曉頤

◎劉曉頤

你從海上酒吧回來

已近天亮，藍襯衫帶著海鹽味

整個人猶在浮沉感中

在宿醉下就著兩三灑漸漸升起的天色

換衣，磨指甲，做一些很小的事

比脆弱的貝殼更美

有時你只能做一些很小的事

餵魚，讀兩篇散文

灑掃陽台時把露珠攤平

使之可以書寫，可以讓心事安躺

而逐漸透明，乾淨得只剩嗓音黏附雨滴

此刻你的嗓音逐漸天亮

背後的黑甬道

留到夢境晾乾之後

再慢慢地走

你相信難以面對的艱辛

能以做夢的方式

被消化，吐出乾淨的氣息

能切片放在口袋中，捏著就感到安心

許多時候你只能做很小的事

花三個小時網購挑選

僅有一顆珍珠的墜飾

或者放任一大缸浴池浮著殘沫

而沒有沖理，你只是專注地

蹲坐在小板凳洗刷布鞋

你將穿著散步到海上酒吧

與夢中敵人和解，乾杯

傾說一些小事的過程

如何使你原諒並勇敢

日月兼程地遠赴一個可能並不存在的地方

你說，他也說，每句話都有回聲

你們都有了倍數的生命

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應