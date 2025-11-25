【自由副刊】 劉曉頤／做一些很小的事

◎劉曉頤

．

你從海上酒吧回來

已近天亮，藍襯衫帶著海鹽味

整個人猶在浮沉感中

在宿醉下就著兩三灑漸漸升起的天色

換衣，磨指甲，做一些很小的事

比脆弱的貝殼更美

．

有時你只能做一些很小的事

餵魚，讀兩篇散文

灑掃陽台時把露珠攤平

使之可以書寫，可以讓心事安躺

而逐漸透明，乾淨得只剩嗓音黏附雨滴

此刻你的嗓音逐漸天亮

背後的黑甬道

留到夢境晾乾之後

再慢慢地走

．

你相信難以面對的艱辛

能以做夢的方式

被消化，吐出乾淨的氣息

能切片放在口袋中，捏著就感到安心

許多時候你只能做很小的事

花三個小時網購挑選

僅有一顆珍珠的墜飾

或者放任一大缸浴池浮著殘沫

而沒有沖理，你只是專注地

蹲坐在小板凳洗刷布鞋

．

你將穿著散步到海上酒吧

與夢中敵人和解，乾杯

傾說一些小事的過程

如何使你原諒並勇敢

日月兼程地遠赴一個可能並不存在的地方

你說，他也說，每句話都有回聲

你們都有了倍數的生命

