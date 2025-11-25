限制級
【自由副刊．愛讀書】 《雞尾酒，愛情，喪屍》
《雞尾酒，愛情，喪屍》 趙禮恩著，李煥然譯，聯經出版
韓國作家趙禮恩（1993-）以四篇短篇小說組構出一部充滿奇想、詭異與情感重量的小說集，以「暖驚悚」開展整部作品調性，將愛與喪、記憶與悔意，包裹在水鬼、喪屍、時間錯位等非現實元素中，使讀者在閱讀過程中不斷在詼諧與心痛之間擺盪。其中〈濕地之戀〉從水鬼視角展開，輕柔中透著孤絕，在對比人類貪婪開發的背景下，更顯情感的真摯與脆弱；同名作〈雞尾酒，愛情，喪屍〉則將喪屍劇碼搬進家庭場景，讓變成喪屍的父親繼續留在家庭中，展現家人之間對現實的否認、接納與無聲情感的轉譯，將傳統的家庭敘事與喪屍題材巧妙融合。趙禮恩作品外殼雖是驚悚，內裡卻滲著暖意與哀情。她不對執念下判語，也不急著解釋怪異，也不強行昇華「執念」，而是讓情感自然滲透在情節與場景中，透過鬼魅與異象的皮相，逐步勾勒人類內心那塊陰溼柔軟的角落。純愛與咒力並置，怪異與日常並行，趙禮恩不追求刺激，著力狀寫情感失衡後，仍想好好活著的意志。（芷仔）
