【家庭plus．姊姊妹妹向前走】中年轉職 等待天光

圖／達志影像

文／拾壹鈅

步入50歲門檻，我迎來了一場突如其來的職涯轉彎。因應公司營運策略的改變，某些做法已與我的職業倫理背道而馳，我選擇堅守原則，毅然裸辭。

離開熟悉的工作崗位後，才真正體會，對中高齡女性而言，轉職是一場身心俱疲的考驗。即便如此，我依然相信：人生每個階段都應該被尊重，包括我們這個年紀的專業與價值。

這段期間，陸續收到一些企業釋出的善意，願意提供工作機會，但多數與我的專業不符，只能婉拒。每天瀏覽職缺、修改履歷、準備面試，試著維持信心的同時，也不禁反思：人生下半場，我還能做什麼？還來得及轉向嗎？

經濟壓力是不容忽視的現實。孩子剛上大學，學費與生活費接踵而來。身為母親，我希望分擔開銷，讓孩子無後顧之憂，安心適應新環境。然而，當我努力站穩腳步時，最親近的另一半，卻常讓我感到孤單。

先生是公職人員，長年習慣穩定的收入與生活模式。他總以「理性分析」的姿態，評論我應徵的工作：「薪水太低、不夠穩定，我希望妳找一份高薪又準時上下班的工作。」有時甚至拿自己的薪資做為標準，無意間刺傷了我本就不安的心。

我努力維持信心，他的話卻讓我懷疑自己的能力，甚至懷疑，50歲的我，是否真的還有被需要的價值。其實，我要的不是指導棋，而是一份簡單的支持、包容與理解。

儘管過程艱難，我知道，不能因此停下腳步。

人生下半場，我想為自己活一次。不是為了向誰證明什麼，而是相信：我依然有選擇、有價值。年齡不是限制，而是智慧與韌性的累積，讓我們更有勇氣面對轉變。

給正走在轉職路上的中高齡女性：請別害怕重新開始。我們不只是誰的太太、誰的媽媽，更是有故事、有能力的自己。不被理解時，就多疼惜自己一點。未來或許不易，但絕對有希望。相信自己，我們終會走出屬於自己的亮光。

