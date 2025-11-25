自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】國外有覆盆子 台灣有虎婆刺

2025/11/25 05:30

「虎婆刺」全株帶倒刺，生命力旺盛，在北海岸田野間可見。「虎婆刺」全株帶倒刺，生命力旺盛，在北海岸田野間可見。

文、圖／蔡以倫

在台灣，覆盆子不易見到。在台灣，覆盆子不易見到。

多年前，在花市買到一盆標示為「覆盆子」（Raspberry）的植物。葉片毛絨、莖上帶刺，帶著對莓果的嚮往，移植園圃栽種好幾年，直到開花結果，才發現竟是另一種植物──「虎婆刺」。那一刻，既扼腕，也覺得自己被植物開了個小玩笑。

真正的覆盆子生長於溫帶地區。某年夏日，我在北海道函館山坡上親見滿山紅透的野覆盆子，枝條間閃著豔紅聚合果。當地人隨手採來做果醬、入甜點，那份自然的豐饒，讓人心生嚮往。

隨著近年「減少水果、多食莓果」的血糖管理法興起，醣分相對較低的莓果成為養生飲食寵兒。覆盆子富含花青素、鞣花酸與維生素C，具強大抗氧化力，能對抗自由基、促進生成膠原蛋白，有助肌膚保養與免疫力。

此外，它也具有抗炎與護心效果，有助維持血管彈性、調節血脂。中醫典籍則記載，覆盆子味甘酸、性微溫，歸肝腎經，能補腎固精、縮尿益肝。現代研究亦指出其對癌細胞具抑制潛力。

值得一提的是，覆盆子葉含一種生物鹼，能調節子宮收縮、舒緩經期不適。在歐洲民俗療法中，覆盆子葉被視為「婦女之茶」，常用於協助懷孕與順產。這與台灣傳統「孕期忌草藥」的避諱形成對比，也促使人重思植物與身體間更細緻的關係。

在台灣，雖不易見到覆盆子，但有一種同屬薔薇科植物名為「虎婆刺」；全株帶倒刺，生命力旺盛，在北海岸田野間可見。雖少了紅莓的酸甜，卻有台灣土地的粗獷韌性。

植物世界裡，名字與外貌往往只是故事開端。從誤認到理解，從期待到重新欣賞，相遇就是緣分。無論是北國覆盆子的柔軟，還是虎婆刺的堅實，都是土地悄悄遞給我們的禮物。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應