【家庭plus．香草隨食札記】國外有覆盆子 台灣有虎婆刺

「虎婆刺」全株帶倒刺，生命力旺盛，在北海岸田野間可見。

文、圖／蔡以倫

在台灣，覆盆子不易見到。

多年前，在花市買到一盆標示為「覆盆子」（Raspberry）的植物。葉片毛絨、莖上帶刺，帶著對莓果的嚮往，移植園圃栽種好幾年，直到開花結果，才發現竟是另一種植物──「虎婆刺」。那一刻，既扼腕，也覺得自己被植物開了個小玩笑。

真正的覆盆子生長於溫帶地區。某年夏日，我在北海道函館山坡上親見滿山紅透的野覆盆子，枝條間閃著豔紅聚合果。當地人隨手採來做果醬、入甜點，那份自然的豐饒，讓人心生嚮往。

請繼續往下閱讀...

隨著近年「減少水果、多食莓果」的血糖管理法興起，醣分相對較低的莓果成為養生飲食寵兒。覆盆子富含花青素、鞣花酸與維生素C，具強大抗氧化力，能對抗自由基、促進生成膠原蛋白，有助肌膚保養與免疫力。

此外，它也具有抗炎與護心效果，有助維持血管彈性、調節血脂。中醫典籍則記載，覆盆子味甘酸、性微溫，歸肝腎經，能補腎固精、縮尿益肝。現代研究亦指出其對癌細胞具抑制潛力。

值得一提的是，覆盆子葉含一種生物鹼，能調節子宮收縮、舒緩經期不適。在歐洲民俗療法中，覆盆子葉被視為「婦女之茶」，常用於協助懷孕與順產。這與台灣傳統「孕期忌草藥」的避諱形成對比，也促使人重思植物與身體間更細緻的關係。

在台灣，雖不易見到覆盆子，但有一種同屬薔薇科植物名為「虎婆刺」；全株帶倒刺，生命力旺盛，在北海岸田野間可見。雖少了紅莓的酸甜，卻有台灣土地的粗獷韌性。

植物世界裡，名字與外貌往往只是故事開端。從誤認到理解，從期待到重新欣賞，相遇就是緣分。無論是北國覆盆子的柔軟，還是虎婆刺的堅實，都是土地悄悄遞給我們的禮物。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法