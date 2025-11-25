自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婆媳過招】不求同愛 只盼同理

2025/11/25 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／藍月琉璃

前陣子參加一場家族聚會，和許久不見的親戚聚餐。阿姨看著正在煮湯的我，突然對我抱怨她的媳婦回家不煮飯、常買外食，數落媳婦種種不是。

阿姨家原本人口數就多，已婚的女兒還全家搬回一起住，上下達十幾人，一個人的精力是有限的，媳婦下班如果還要獨自處理這麼多人的飲食跟家務事，相當辛苦。我曾去阿姨家作客，阿姨還會當眾對媳婦呼來喝去，媳婦總是壓抑不語。

我委婉勸阿姨：「媳婦要上班，回家還要照顧孩子，很辛苦，買個外食也沒關係，有空再煮就好了。」阿姨仍理直氣壯說做人家媳婦本來就是要這樣！

可能我自身也不曾被婆婆善待，心中對她的媳婦同有憐惜，現今已非傳統舊社會，沒有什麼叫應該，若有應該，那她女兒女婿全家是不是該搬出去？她不會煮嗎？她女兒不會煮嗎？她兒子不能分擔嗎？如果真的是一家人，為什麼不互相幫忙，而是全丟給媳婦做呢？礙於公開場合也深知人心難改，我只能笑而不語，選擇不予反駁。

媳婦非婆婆親生的，彼此只是因為同一個男人才有連結，要求待遇跟親生子女一樣，確實很難，被雙重標準對待是常有的事。但人與人之間的關係是微妙的，沒有人知道未來會怎麼樣。少惡言，種善緣，不求有相同的愛，只望多些同理的心，好的循環方能長久經營，家庭才會和樂歡欣。

