【藝術文化】衛武營耶誕芭蕾劇場《遇見胡桃鉗的女孩 3部曲》 12月感動登場

音樂芭蕾劇場《遇見胡桃鉗的女孩 3部曲》將於12月19日在高雄衛武營登場。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營歲末鉅獻音樂芭蕾劇場《遇見胡桃鉗的女孩 3部曲》，以「看見最好的自己」為主題，將於12月19日至21日登場，同步推出的「編織成長的風景」特展昨（25）日開幕，完整呈現3年創作軌跡，民眾欣賞演出也能走進展場，見證冒險、勇氣與成長。

指揮家張尹芳（第1排左）、製作顧問周書毅（第1排右）、編舞暨編劇葉名樺（第2排）、衛武營藝術總監簡文彬（第3排）、北藝大劇場設計學系主任曹安徽（第4排左）、藝術顧問暨服裝製作顧問林璟如（第4排右），於《遇見胡桃鉗的女孩 3部曲》同步推出的「編織成長的風景」特展勇氣舞台展區合影。（衛武營提供）

衛武營藝術總監簡文彬表示，耶誕節是分享溫暖與共聚時刻，衛武營從前（2023）年開始啟動《遇見胡桃鉗的女孩》3年計畫，今年迎來第3部曲，不僅是耶誕節慶節目，更集結台灣創作人才花3年共同灌溉芭蕾產業旅程，將歐洲百年經典《胡桃鉗》與台灣孩子成長經歷融合，並推出「編織成長的風景」特展，首度完整呈現編舞家、舞者與服裝設計團隊共創歷程，讓藝術走入生活，感受屬於台灣充滿冒險、勇氣與成長的感動。

「編織成長的風景」特展的成長之樹展區集結《遇見胡桃鉗的女孩》創作手稿與幕後花絮。（衛武營提供）

《遇見胡桃鉗的女孩》系列由高雄出身舞蹈家葉名樺擔任編舞與編劇，從首部曲摸索、2部曲周遊列國，到3部曲以「看見最好的自己」為題，故事中女孩成長為初入社會的少女，深刻探討如何在現實壓力與芭蕾夢想間徘徊，映照出台灣當代舞者共有的掙扎與努力，並帶著勇氣持續在冒險中迎來蛻變。

衛武營也推動「劇場藝術體驗教育計畫」，鳳山區鳳西國小與大寮區永芳國小48名學童將登台合唱〈雪花〉，以純真歌聲見證藝術感動；指揮家張尹芳帶領台灣獨立音樂家呈獻柴可夫斯基經典樂章，並集結多位優秀舞者擔綱演出，打造視覺與聽覺饗宴。

「編織成長的風景」特展規畫〈冒險工坊〉展區，還原舞衣工作室製作場景；〈勇氣舞台〉展區精選舞衣模型搭配設計師與舞者訪談；〈成長之樹〉展區集結創作手稿與幕後花絮。民眾可近距離欣賞全手工製作繁複細節，親身見證編舞家、舞者與服裝設計團隊如何開啟奇幻交織，將持續展出到明年1月11日，現場還設有互動裝置，可體驗換上芭蕾舞裝的樂趣。

簡文彬更搶先預告一份冬日驚喜，12月衛武營北廣場耶誕樹將降下南部難得一見的皚皚白雪，邀請民眾在雪花紛飛的浪漫時刻，與衛武營共度耶誕佳節。

