藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025金點設計展開展 挖掘當代設計想像

2025/11/26 05:30

「輕重館」以「分量」為策畫主題，做為理解設計的切入點之一。（TDRI提供）「輕重館」以「分量」為策畫主題，做為理解設計的切入點之一。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「2025金點設計展」，昨（25）日於台北松山文創園區台灣設計館開幕，本次展覽共展出124件精選獲得金點設計獎與金點概念設計獎標章的作品，即日起至2026年4月26日，於台灣設計館 01、02、04展間登場。

「大小館」透過不同作品的「尺寸」對照，呈現設計的不同形貌。（TDRI提供）「大小館」透過不同作品的「尺寸」對照，呈現設計的不同形貌。（TDRI提供）

今年金點設計獎共有來自28個國家超過2,300件作品報名，由19國共81位專家進行評選，選出兼具創新性與時代意義的設計成果。台灣設計研究院表示，本次展覽由「嶼人設計工作室」策畫，策展核心以金點設計獎5大評選指標「整合、創新、功能、美感、傳達」為基礎，並加入「輕重」、「大小」、「快慢」3種感知尺度作為展覽主軸。策展團隊依此規畫3個展間，讓觀眾能以更貼近直覺的方式接觸作品，理解設計如何從不同層面影響日常經驗，同時以「專業評審視角」與「觀眾直觀感受」雙軌並行，讓觀眾從更多角度看見設計的價值。

展覽也呈現多類型的得獎設計，包括產品、空間、數位互動、服務設計與視覺傳達等面向。透過作品示例，觀眾能看見企業投入研發的成果，也能理解設計如何回應未來環境變化。台灣設計研究院指出，希望透過年度展覽，使產業看見設計實際帶動轉型的可能，並讓一般民眾從作品中感受設計對生活品質提升的作用。

此外，今年度金點設計獎頒獎典禮將於12月5日晚上7點在台北表演藝術中心舉行，典禮上將宣布「年度最佳設計獎」與「年度特別獎」得主。典禮亦於金點設計獎官方 YouTube 頻道以中英雙語直播。

