【第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎首獎】 劉大芸／我不過是一個雪人 － 3之3

【短篇小說獎首獎】◎劉大芸

◎劉大芸 圖◎余嘉琪

圖◎余嘉琪

暑假結束了，我回到大學上課。某天我收到幸秋老師的訊息，說短時間內在她家的工作暫停。我好幾個晚上睡不著覺，不敢照鏡子。某個晚上我擅自跑到幸秋老師家敲門，那天下著大雨，幸秋老師開門時我驚訝地發現她在悶熱的九月穿著毛衣，台灣根本沒有真正的秋天。老舊的窗型冷氣嗡嗡大響，屋子裡很冷。她領我走進畫室，我注意到有一股禽類糞便的臭味。

畫室空無一物，幸秋老師將浴室門打開一個小縫，把我塞進去。我轉過身，一隻馬可羅尼企鵝從綠色的冰箱裡走出來，額間兩撮金黃色的冠羽向外輻射出去。企鵝只有我的膝蓋高，我注意到牠橘色的喙寬大厚實、邊緣半透明，連接到臉的部分變成粉紅色的嫩肉。我在牠的臉上尋找，沒有其他像鼻子的器官，看來那兩道顫動的裂隙就是牠的鼻孔。牠歪著腦袋看我的手，我把手貼上牠的翅膀。我從來沒有撫摸過這樣的東西，潮溼、冰涼、充滿韌性，可以抵禦零下五十度的暴風雪，我在撫摸的東西來自南極。

「嗨，小雪。」大樹拿著一本素描簿走進來，戴著毛帽和露指手套。

我感覺世界逐漸離開我。

幸秋老師的學校和水族館簽訂合約，讓美術系上的學生可以申請近距離素描館內溫馴的動物。企鵝館就是其中之一。每一次有學生申請，幸秋老師就會帶大樹一起去。飼養員會幫他們層層消毒，穿上一層拋棄式的防護衣和一套防水雨衣雨褲帶他們進飼養缸。那天幸秋老師冷到受不了提前離開，在館內閒逛，逛著逛著遇到自己的學生。學生說他們都畫完了但大樹不願意離開，請她回去接他。大樹不在飼養缸裡，館方出動找了好久，最後發現他坐在幸秋老師的車上睡著了。

幸秋老師說自己竟然沒注意到車內濃厚的鳥類體味，我想那是藉口。總而言之她的說法是等到停好車後，她才發現大樹偷了一隻馬可羅尼企鵝放在後座，用她平時買菜的保冷袋裝著。

那幾天我每天到幸秋老師家，清晨就來，深夜才走。我跟大樹一起研究企鵝素描，我從圖書館借了很多書，大樹畫畫的時候我就在旁邊看。那些書被我潮溼的手指翻過，都變得縐縐的。

我幫牠取名阿嘎，買來秋刀魚餵牠。還真的跑去刨冰店買了一桶碎冰，阿嘎很滿意碎冰的觸感，但冰一下就被牠的體溫融化了。在我餵牠魚的時候，牠會用厚實的喙輕輕咬我的手掌，把掌心整個含進去，像被人緊緊地握一下手，並不會痛。一開始我以為牠誤把我的手當成魚，後來發現牠是故意這麼做的，也許是在玩。

大樹為了畫不出企鵝毛皮的觸感抓狂，我拿起他揉縐的草稿，比例精準但的確沒有傳遞出那股來自南極的寒意。我看他將手伸進企鵝身側，手指消失了一秒，像一隻動物沒入水面，接著拿著一根羽毛出現。溫馴的阿嘎只是抖了抖翅膀。羽毛的芯是白色扁平的，到末段逐漸變尖，上面連接著細且充滿彈性的黑色短毛，像肋骨一樣並排著，也像剝離了葉肉的葉脈書籤。

我手上的書告訴我，企鵝的羽毛不像其他鳥類成束排列，而是均勻覆蓋整個體表。每一根羽毛的軸都連接著肌肉，進入水下時可以緊貼著皮膚屏障海水，回到陸地上再豎直。

就這麼持續了好幾天，某天我意識到大樹再也不會畫我了。

「喂。」大樹龐大的身體占據小小的塑膠椅，他不理我，我輕踢他身側。「你也可以同時畫我們兩個嘛。」

從他皺起的眉頭我知道他有聽到我的話，但他還深深地陷入那個素描簿裡的世界，像陷入一個沼澤。過了很久，他才勉強抬起頭，但眼睛仍盯著畫紙。

「畫妳⋯⋯為什麼？」

我很生氣、非常生氣。現在回想起來我不懂自己為什麼會做出那樣的行為，但在當時似乎一切都指向必須那麼做。我把衣服褪掉，丟在潮溼的地板上。我爬進浴缸，想了一個姿勢，被凍得發抖。大樹看也不看。於是我再度爬出浴缸。

「那不過就是一隻他媽的企鵝。」我生氣了，搶走他的筆。

大樹像彈簧一樣跳起來，這是他今天第一次直視我的眼睛。

「還給我。」他沒有大叫，而是壓低了聲音。

「嗨。」我說。我失散的太空人終於回到地球。「你畫畫看嘛，畫一張就好。畫我們兩個，說不定會發現什麼。」

「還給我。」大樹伸手來搶奪，我笑著閃躲。

還給我還給我還給我。大樹急了，他抓住我的手腕，我用另一隻手把鉛筆藏在身後。他把我壓在牆上。牆壁很冰，大樹貼在我身上，笨拙且執拗地在我的身下尋找鉛筆。他的下體緊貼著我光裸的鼠蹊，我注意到他勃起了，和我第一次看到時一樣，頑固猥瑣地挺直。他根本沒發現自己勃起。

可能出於好玩、可能是因為被無視的憤怒，也許是四處都是冰、旁邊還有一隻企鵝，實在不太真實。但應該是因為那種蠢笨的表情從大樹臉上退去，我開始覺得他就像一個普通的男人，一個能畫出世界上最好的畫的，普通的男人。

一股熱能在我的身體裡面聚集，我不能否認的是，曾經有一刻，我強烈地渴望著他，渴望著這個智能不足的男人。我丟掉筆，筆「哐當」一聲掉在地上，大樹低頭去尋找，但我已經搶先一步握住他勃起的陰莖。他停止動作，瞇著眼睛看我，像在一陣暴風雪中試圖便認出我的身影，像是他愈努力想抓住我，卻又失落我。

如果說我一開始還不太確定，那一刻我就是迷失了。我覺得他是另外一個人，我想幫助他辨認出我、找到我。我隔著褲子開始套弄他的陰莖，一些液體滲到褲子上，在灰色的褲子上暈染出一個深色水漬。我感覺自己從來沒有如此性欲高漲過，我按捺住想撫摸自己的衝動，理智上我知道那麼做的話會再度跨越一條界線。專注地去撩撥、去紓解他的欲望，他像一頭動物，我則永遠不會感到滿足。我不滿於隔著布料撫摸，於是褪下他的褲頭和內褲，直接觸碰他發燙、硬挺的陰莖。尤其因為我們置身在冰雪世界，我覺得自己像握著一團火一樣。我的手一定很冰，但他顯然不介意，在我第一次直接觸碰他的陰莖時，我感覺到一股衝動在他體內被點燃。他的身體隨著我的手律動，偶爾因為過於忘情而出現幾個不和諧的顫抖。我把他的手放在我的胸上，他像是已經做過無數次那樣撫摸我，但我知道這是他四十年的人生裡的唯一一次，觸摸一個真正的女人。

我覺得幾乎控制不住自己，我想親吻他，但我知道絕對不行，所以我將他的陰莖抵住我已經濡溼、腫脹的陰道口。大樹憑著本能興奮地磨蹭，我不知道他知不知道我們即將做的事情是什麼，但我知道自己即將跨越一條永遠回不來的界線。有一部分的我感到不可置信，因為我發覺了自己是多麼渴望這件事的發生。我輕輕抓住他的陰莖根部，想引導他正確地進入，就在這時，我感覺他用力地在我手中抽動了幾下，射了。他在射精之後才發出吼叫，我看他瞇著眼睛沉醉在快感中，某種癡傻的神情在他臉上顯現。而我，我覺得自己像握著一條海參。快感永遠地離開我，我快速丟掉手中的東西，發現他射在我的身上。當我打開洗手台的水龍頭時，我才發現浴室門被打開了一個小縫，我用力推開門，幸秋老師已經不在那裡。

幸秋老師打了幾十通電話我都沒有回覆，我把自己掩埋在零下五十度的暴風雪中，用海豹油脂延續生命。我讀了關於南極探險船堅忍號的好幾本傳記和攝影集，讀了薛瑞─葛拉德的《世界最險惡之旅》。20世紀初期的遺傳學界認為胚胎在發育過程會依循演化的軌跡，例如，魚類祖先發育到最後階段時增加兩生類的特徵，就發育成兩生類了。按照這個理論，一個胚胎就包含了整個物種的演化史。當時的人認為企鵝相當原始，卵內隱藏了爬行動物演化成鳥類的祕密，在胚胎的某個階段，牠們看起來會像是自己的爬蟲類祖先。薛瑞─葛拉德就是爭先前往南極採集企鵝卵的科學家之一，《世界最險惡之旅》中寫到他們的目標是取得沒有被冰凍的卵，讓科學家可以即時切片觀察。與薛瑞─葛拉德同行的三人最終都死在南極，而當葛拉德抱著那承載了眾多生命的企鵝卵回到大英博物館時，博物館員卻只是勉強收下。在他待在極寒之地的那段時間，遺傳學界已經徹底改變，學界不再認為企鵝有那麼原始。

然後幸秋老師寄了一封email，我讀了。

當我知道我將生下一個有重大缺陷的孩子，我就知道他不會和我一樣。我做好心理準備，他不會像一般人那樣說話、不會像一般人一樣上學、不會跟一般人一樣工作。他當然也不會結婚。這些我都知道，但當我意識到他永遠不可能像我和他爸爸一樣愛上一個人，我還是很難過。他永遠不會搞大一個女孩的肚子給我找麻煩，但他也永遠不會知道和一個喜歡的人肉體親近是什麼感覺。

那天我忍不住偷看你們。我得說我很高興，妳讓我看到另外一個兒子，我從來不敢想像的版本。但他的智商只有十歲，如果妳以為他懂妳，那就是完全想錯了。

好吧。我從被窩裡爬出來。好好洗了個澡、吃了點東西，前往幸秋老師家。坐在計程車上的時候我想到，我的朋友J曾經寫過一篇她去南極的文章，基於真實經驗，（她是香港人，所以她寫的是「南冰洋」）文中寫道她們透過船長廣播得知，同船的遊客偷了企鵝，藏匿在艙房的浴缸中。或許偷企鵝這件事，刻寫在人類的基因裡。當我按下門鈴時，我心中想的就是這件事。

「妳來得正好。」幸秋老師側身讓我進門。不知道是不是我的錯覺，我從她臉上看到一絲哀傷的影子。「我都快覺得現在是冬天了。」

「我不知道自己為什麼會那麼做。」

「是啊，我們都不知道。」幸秋老師頓了頓。「想去看看阿嘎嗎？」

我小心翼翼地推開門，大樹龐大的身體占據了入口的位置，甚至讓我打不開門。我總覺得哪裡不對。

「嗨，小雪！」大樹興奮地舉著手上的素描簿。上面有一隻我所見過最美的企鵝，被來自冰的羽毛覆蓋。

我用力推開大樹，闖進浴室，我的心跳得很快。到處都沒有阿嘎的身影，水槽裡放著好幾盒秋刀魚。我發現冰箱門密實地關著，我打開它，阿嘎在裡面，那隻馬可羅尼企鵝躺在裡面。顯然已經死了。

牠的身邊放著兩瓶可樂，是我上次來時冰進去，給我自己喝的。

那瞬間我才知道大樹多麼會畫，他精準地畫出了死去企鵝與活著企鵝不一樣的觸感，牠現在就是缺少了什麼。我不懂自己為什麼在此之前都沒有意識到這是件多麼荒謬的事情，我氣自己、氣大樹、氣幸秋老師讓這件事發展成現在這個樣子。

我抱起企鵝就像抱著一個演化的祕密，站在大英博物館前面。●

【評審意見】

藝術的殘酷 ◎郭強生

這是一篇巧思經營，布局嚴謹的佳作。一位人體模特兒被老師邀至家中工作，發現老師頗具天分的兒子竟然是智能障礙者。母親、兒子、女模特兒，形成了一個張力不斷來回拉扯傾斜的三角關係，從女模特兒的第一人稱視角，一步步帶領著讀者進入這個關係更深層的陰暗面，開始撥開藝術品光環，揭開藝術創作本身的殘酷現實面。

所謂的藝術天分，究竟只是某種動物天性，還是等待被開發的靈性？在藝術家的注視下，擺姿者感受到的是虛榮還是脆弱？但這篇的作者並未用簡單的性別權力論調當成答案，因為母親的冷眼旁觀，對智力只有十歲的兒子既是憐惜保護又難掩嫌棄的複雜心理，更為這場逐漸走樣的三角關係增添了不確定感。

故事來到女模特兒不再吸引到兒子的注意力，為求再一次能被入畫，她跨越了紅線，對智能障礙者／藝術家做出了走在道德尺度邊緣的危險行為……從畫家與模特兒之間的關係翻轉，故事又轉入類似母親與女兒之間永存的爭奪競爭。冷酷又奇豔的文字，不由得讓人想起了葉利尼克的《鋼琴教師》。

