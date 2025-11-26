自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

【第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎首獎】 劉大芸／我不過是一個雪人 － 3之3

2025/11/26 05:30

【短篇小說獎首獎】◎劉大芸【短篇小說獎首獎】◎劉大芸

◎劉大芸 圖◎余嘉琪

圖◎余嘉琪圖◎余嘉琪

暑假結束了，我回到大學上課。某天我收到幸秋老師的訊息，說短時間內在她家的工作暫停。我好幾個晚上睡不著覺，不敢照鏡子。某個晚上我擅自跑到幸秋老師家敲門，那天下著大雨，幸秋老師開門時我驚訝地發現她在悶熱的九月穿著毛衣，台灣根本沒有真正的秋天。老舊的窗型冷氣嗡嗡大響，屋子裡很冷。她領我走進畫室，我注意到有一股禽類糞便的臭味。

畫室空無一物，幸秋老師將浴室門打開一個小縫，把我塞進去。我轉過身，一隻馬可羅尼企鵝從綠色的冰箱裡走出來，額間兩撮金黃色的冠羽向外輻射出去。企鵝只有我的膝蓋高，我注意到牠橘色的喙寬大厚實、邊緣半透明，連接到臉的部分變成粉紅色的嫩肉。我在牠的臉上尋找，沒有其他像鼻子的器官，看來那兩道顫動的裂隙就是牠的鼻孔。牠歪著腦袋看我的手，我把手貼上牠的翅膀。我從來沒有撫摸過這樣的東西，潮溼、冰涼、充滿韌性，可以抵禦零下五十度的暴風雪，我在撫摸的東西來自南極。

「嗨，小雪。」大樹拿著一本素描簿走進來，戴著毛帽和露指手套。

我感覺世界逐漸離開我。

幸秋老師的學校和水族館簽訂合約，讓美術系上的學生可以申請近距離素描館內溫馴的動物。企鵝館就是其中之一。每一次有學生申請，幸秋老師就會帶大樹一起去。飼養員會幫他們層層消毒，穿上一層拋棄式的防護衣和一套防水雨衣雨褲帶他們進飼養缸。那天幸秋老師冷到受不了提前離開，在館內閒逛，逛著逛著遇到自己的學生。學生說他們都畫完了但大樹不願意離開，請她回去接他。大樹不在飼養缸裡，館方出動找了好久，最後發現他坐在幸秋老師的車上睡著了。

幸秋老師說自己竟然沒注意到車內濃厚的鳥類體味，我想那是藉口。總而言之她的說法是等到停好車後，她才發現大樹偷了一隻馬可羅尼企鵝放在後座，用她平時買菜的保冷袋裝著。

那幾天我每天到幸秋老師家，清晨就來，深夜才走。我跟大樹一起研究企鵝素描，我從圖書館借了很多書，大樹畫畫的時候我就在旁邊看。那些書被我潮溼的手指翻過，都變得縐縐的。

我幫牠取名阿嘎，買來秋刀魚餵牠。還真的跑去刨冰店買了一桶碎冰，阿嘎很滿意碎冰的觸感，但冰一下就被牠的體溫融化了。在我餵牠魚的時候，牠會用厚實的喙輕輕咬我的手掌，把掌心整個含進去，像被人緊緊地握一下手，並不會痛。一開始我以為牠誤把我的手當成魚，後來發現牠是故意這麼做的，也許是在玩。

大樹為了畫不出企鵝毛皮的觸感抓狂，我拿起他揉縐的草稿，比例精準但的確沒有傳遞出那股來自南極的寒意。我看他將手伸進企鵝身側，手指消失了一秒，像一隻動物沒入水面，接著拿著一根羽毛出現。溫馴的阿嘎只是抖了抖翅膀。羽毛的芯是白色扁平的，到末段逐漸變尖，上面連接著細且充滿彈性的黑色短毛，像肋骨一樣並排著，也像剝離了葉肉的葉脈書籤。

我手上的書告訴我，企鵝的羽毛不像其他鳥類成束排列，而是均勻覆蓋整個體表。每一根羽毛的軸都連接著肌肉，進入水下時可以緊貼著皮膚屏障海水，回到陸地上再豎直。

就這麼持續了好幾天，某天我意識到大樹再也不會畫我了。

「喂。」大樹龐大的身體占據小小的塑膠椅，他不理我，我輕踢他身側。「你也可以同時畫我們兩個嘛。」

從他皺起的眉頭我知道他有聽到我的話，但他還深深地陷入那個素描簿裡的世界，像陷入一個沼澤。過了很久，他才勉強抬起頭，但眼睛仍盯著畫紙。

「畫妳⋯⋯為什麼？」

我很生氣、非常生氣。現在回想起來我不懂自己為什麼會做出那樣的行為，但在當時似乎一切都指向必須那麼做。我把衣服褪掉，丟在潮溼的地板上。我爬進浴缸，想了一個姿勢，被凍得發抖。大樹看也不看。於是我再度爬出浴缸。

「那不過就是一隻他媽的企鵝。」我生氣了，搶走他的筆。

大樹像彈簧一樣跳起來，這是他今天第一次直視我的眼睛。

「還給我。」他沒有大叫，而是壓低了聲音。

「嗨。」我說。我失散的太空人終於回到地球。「你畫畫看嘛，畫一張就好。畫我們兩個，說不定會發現什麼。」

「還給我。」大樹伸手來搶奪，我笑著閃躲。

還給我還給我還給我。大樹急了，他抓住我的手腕，我用另一隻手把鉛筆藏在身後。他把我壓在牆上。牆壁很冰，大樹貼在我身上，笨拙且執拗地在我的身下尋找鉛筆。他的下體緊貼著我光裸的鼠蹊，我注意到他勃起了，和我第一次看到時一樣，頑固猥瑣地挺直。他根本沒發現自己勃起。

可能出於好玩、可能是因為被無視的憤怒，也許是四處都是冰、旁邊還有一隻企鵝，實在不太真實。但應該是因為那種蠢笨的表情從大樹臉上退去，我開始覺得他就像一個普通的男人，一個能畫出世界上最好的畫的，普通的男人。

一股熱能在我的身體裡面聚集，我不能否認的是，曾經有一刻，我強烈地渴望著他，渴望著這個智能不足的男人。我丟掉筆，筆「哐當」一聲掉在地上，大樹低頭去尋找，但我已經搶先一步握住他勃起的陰莖。他停止動作，瞇著眼睛看我，像在一陣暴風雪中試圖便認出我的身影，像是他愈努力想抓住我，卻又失落我。

如果說我一開始還不太確定，那一刻我就是迷失了。我覺得他是另外一個人，我想幫助他辨認出我、找到我。我隔著褲子開始套弄他的陰莖，一些液體滲到褲子上，在灰色的褲子上暈染出一個深色水漬。我感覺自己從來沒有如此性欲高漲過，我按捺住想撫摸自己的衝動，理智上我知道那麼做的話會再度跨越一條界線。專注地去撩撥、去紓解他的欲望，他像一頭動物，我則永遠不會感到滿足。我不滿於隔著布料撫摸，於是褪下他的褲頭和內褲，直接觸碰他發燙、硬挺的陰莖。尤其因為我們置身在冰雪世界，我覺得自己像握著一團火一樣。我的手一定很冰，但他顯然不介意，在我第一次直接觸碰他的陰莖時，我感覺到一股衝動在他體內被點燃。他的身體隨著我的手律動，偶爾因為過於忘情而出現幾個不和諧的顫抖。我把他的手放在我的胸上，他像是已經做過無數次那樣撫摸我，但我知道這是他四十年的人生裡的唯一一次，觸摸一個真正的女人。

我覺得幾乎控制不住自己，我想親吻他，但我知道絕對不行，所以我將他的陰莖抵住我已經濡溼、腫脹的陰道口。大樹憑著本能興奮地磨蹭，我不知道他知不知道我們即將做的事情是什麼，但我知道自己即將跨越一條永遠回不來的界線。有一部分的我感到不可置信，因為我發覺了自己是多麼渴望這件事的發生。我輕輕抓住他的陰莖根部，想引導他正確地進入，就在這時，我感覺他用力地在我手中抽動了幾下，射了。他在射精之後才發出吼叫，我看他瞇著眼睛沉醉在快感中，某種癡傻的神情在他臉上顯現。而我，我覺得自己像握著一條海參。快感永遠地離開我，我快速丟掉手中的東西，發現他射在我的身上。當我打開洗手台的水龍頭時，我才發現浴室門被打開了一個小縫，我用力推開門，幸秋老師已經不在那裡。

幸秋老師打了幾十通電話我都沒有回覆，我把自己掩埋在零下五十度的暴風雪中，用海豹油脂延續生命。我讀了關於南極探險船堅忍號的好幾本傳記和攝影集，讀了薛瑞─葛拉德的《世界最險惡之旅》。20世紀初期的遺傳學界認為胚胎在發育過程會依循演化的軌跡，例如，魚類祖先發育到最後階段時增加兩生類的特徵，就發育成兩生類了。按照這個理論，一個胚胎就包含了整個物種的演化史。當時的人認為企鵝相當原始，卵內隱藏了爬行動物演化成鳥類的祕密，在胚胎的某個階段，牠們看起來會像是自己的爬蟲類祖先。薛瑞─葛拉德就是爭先前往南極採集企鵝卵的科學家之一，《世界最險惡之旅》中寫到他們的目標是取得沒有被冰凍的卵，讓科學家可以即時切片觀察。與薛瑞─葛拉德同行的三人最終都死在南極，而當葛拉德抱著那承載了眾多生命的企鵝卵回到大英博物館時，博物館員卻只是勉強收下。在他待在極寒之地的那段時間，遺傳學界已經徹底改變，學界不再認為企鵝有那麼原始。

然後幸秋老師寄了一封email，我讀了。

當我知道我將生下一個有重大缺陷的孩子，我就知道他不會和我一樣。我做好心理準備，他不會像一般人那樣說話、不會像一般人一樣上學、不會跟一般人一樣工作。他當然也不會結婚。這些我都知道，但當我意識到他永遠不可能像我和他爸爸一樣愛上一個人，我還是很難過。他永遠不會搞大一個女孩的肚子給我找麻煩，但他也永遠不會知道和一個喜歡的人肉體親近是什麼感覺。

那天我忍不住偷看你們。我得說我很高興，妳讓我看到另外一個兒子，我從來不敢想像的版本。但他的智商只有十歲，如果妳以為他懂妳，那就是完全想錯了。

好吧。我從被窩裡爬出來。好好洗了個澡、吃了點東西，前往幸秋老師家。坐在計程車上的時候我想到，我的朋友J曾經寫過一篇她去南極的文章，基於真實經驗，（她是香港人，所以她寫的是「南冰洋」）文中寫道她們透過船長廣播得知，同船的遊客偷了企鵝，藏匿在艙房的浴缸中。或許偷企鵝這件事，刻寫在人類的基因裡。當我按下門鈴時，我心中想的就是這件事。

「妳來得正好。」幸秋老師側身讓我進門。不知道是不是我的錯覺，我從她臉上看到一絲哀傷的影子。「我都快覺得現在是冬天了。」

「我不知道自己為什麼會那麼做。」

「是啊，我們都不知道。」幸秋老師頓了頓。「想去看看阿嘎嗎？」

我小心翼翼地推開門，大樹龐大的身體占據了入口的位置，甚至讓我打不開門。我總覺得哪裡不對。

「嗨，小雪！」大樹興奮地舉著手上的素描簿。上面有一隻我所見過最美的企鵝，被來自冰的羽毛覆蓋。

我用力推開大樹，闖進浴室，我的心跳得很快。到處都沒有阿嘎的身影，水槽裡放著好幾盒秋刀魚。我發現冰箱門密實地關著，我打開它，阿嘎在裡面，那隻馬可羅尼企鵝躺在裡面。顯然已經死了。

牠的身邊放著兩瓶可樂，是我上次來時冰進去，給我自己喝的。

那瞬間我才知道大樹多麼會畫，他精準地畫出了死去企鵝與活著企鵝不一樣的觸感，牠現在就是缺少了什麼。我不懂自己為什麼在此之前都沒有意識到這是件多麼荒謬的事情，我氣自己、氣大樹、氣幸秋老師讓這件事發展成現在這個樣子。

我抱起企鵝就像抱著一個演化的祕密，站在大英博物館前面。●

【評審意見】

藝術的殘酷 ◎郭強生

這是一篇巧思經營，布局嚴謹的佳作。一位人體模特兒被老師邀至家中工作，發現老師頗具天分的兒子竟然是智能障礙者。母親、兒子、女模特兒，形成了一個張力不斷來回拉扯傾斜的三角關係，從女模特兒的第一人稱視角，一步步帶領著讀者進入這個關係更深層的陰暗面，開始撥開藝術品光環，揭開藝術創作本身的殘酷現實面。

所謂的藝術天分，究竟只是某種動物天性，還是等待被開發的靈性？在藝術家的注視下，擺姿者感受到的是虛榮還是脆弱？但這篇的作者並未用簡單的性別權力論調當成答案，因為母親的冷眼旁觀，對智力只有十歲的兒子既是憐惜保護又難掩嫌棄的複雜心理，更為這場逐漸走樣的三角關係增添了不確定感。

故事來到女模特兒不再吸引到兒子的注意力，為求再一次能被入畫，她跨越了紅線，對智能障礙者／藝術家做出了走在道德尺度邊緣的危險行為……從畫家與模特兒之間的關係翻轉，故事又轉入類似母親與女兒之間永存的爭奪競爭。冷酷又奇豔的文字，不由得讓人想起了葉利尼克的《鋼琴教師》。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應