自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】兒子的早餐史

2025/11/26 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

早晨，看護以利固定去幫兒子買早餐，我看，就是一塊麵包和兩瓶燕麥，我說：「這樣不行喔，至少要有蛋白質。」看護操著生硬的中文說：「還有兩顆茶葉蛋。」放在固定的座位上，等兒子起床吃。

這離我想像中像樣一點的早餐，實在有些距離。或許他們都覺得，反正兒子吃東西都飛快，看起來沒有不好吃的。但是，或許我的想法比較傳統，我總想像一家人坐在餐桌前，講講話，吃豐盛的早餐，再各自去過這一天。

實在對不起兒子，雙薪家庭啊，從他有意識以來，早餐大概都是簡約版。

小學和中學時代，送他上學要趕時間，有時就在路上買個蛋餅、豆漿，我們當然也是超商的常客。學校的節奏，不容許你有時間好整以暇地吃早餐吧。我還記得早期在機構，老師就曾不解地問我：「他不能吃完早餐再來嗎？因為其他人會跟他搶。」有人搶他早餐，他愣了一下，立刻搶回來。

寒暑假去衷老師家，是兒子早餐和午餐的黑暗時期，我只能草草地在旁邊的超商買餐點和兩罐飲料，於是，那段時間，兒子就吃冷冷的便當，有時候，只是一小塊排骨和一撮飯。

我不記得自己讀書的年代，早餐的內容，沒有記憶，大概也因為沒有可以記住的，反正好幾代的台灣人都是這樣長大的。林良在《小太陽》記載給女兒準備的早餐，我且視為傳奇，倒是老婆家有七個女兒，據說她老爸清晨一律在豆漿裡打蛋，哪天來問問女兒們的回憶。

對於早餐，兒子看似沒有自己意見，覺得他是隨順型。有一次我只能用消去法來猜兒子的心意，在某個假日帶他一家家地試，我們經過豆漿店、涼麵店和清粥小菜，他全部說：「不要。」後來我乾脆停下，問他想吃什麼，他拉著我往摩斯漢堡走。在那家有著明亮落地窗的小店，父與子留下些許的回憶。

如果是我自己的早餐史，我只記得和爸爸吃的那頓虱目魚肚粥，很少的，很少的回憶。

但現代家庭的時間設計，給早餐留下的太少，營養學家強調早餐的重要，心理學家希望兩代到三代利用早餐建立感情，「那是一天最好的質性時間。」這樣說，我們實在被虧待了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應