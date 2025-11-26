自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．活動看板】特映與座談會

2025/11/26 05:30

1970年4月24日，黃文雄、鄭自才、黃晴美三位留美台灣青年於紐約對時任行政院副院長蔣經國進行行刺行動。雖然行動未遂，但其反抗威權的信念震撼國際，也深刻改變三人的人生軌跡。

值此事件55週年，台灣人權促進會、二二八事件紀念基金會與幸福綠光出版社共同舉辦相關活動，從黃晴美的視角出發，探討台灣民主化過程中女性的角色、覺醒與力量，並為投入公共事務的女性在轉型正義歷程中留下重要的歷史紀錄。

12月14日於二二八國家紀念館一樓9:30–12:30（9:00開始入座），放映紀錄片《春雨424》，下午兩點舉辦《槍與玫瑰》導讀暨座談會。本活動需事先報名。

洽詢電話：（02）2392-5338，或線上報名：https://reurl.cc/qK5GvN

