藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】桃園兒美館「迷你蹦！」開展 探索袖珍世界與尺度想像

2025/11/27 05:30

19世紀經典德國娃娃屋〈1800年的廚房〉。（透島影業攝，桃園市立美術館提供）19世紀經典德國娃娃屋〈1800年的廚房〉。（透島影業攝，桃園市立美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市兒童美術館主辦的年度主題展「迷你蹦！Mini Boom !」於11月26日至2026年3月2日登場。展覽以「袖珍」為題，從縮小的世界切入，探討觀看、創造與想像的關係，期望帶領觀眾重新思考生活尺度。展覽邀集袖珍博物館與藝術家唐唐發、謝佳瑜、阿部乳坊、陳妍伶參與，結合典藏與教育推廣計畫，展出從19世紀到21世紀的袖珍作品，包括經典娃娃屋、當代袖珍藝術與藝術家之書等，並推出3組委託創作。

〈全球商店計畫〉關注逐漸消逝的小型商店。（透島影業拍攝，桃園市立美術館提供）〈全球商店計畫〉關注逐漸消逝的小型商店。（透島影業拍攝，桃園市立美術館提供）

展覽以「家」為起點，以〈湧湧的玩具屋〉開場，引導觀眾從熟悉的玩具延伸到家屋與收藏的思考。19世紀德國娃娃屋〈1800年的廚房〉呈現兩百年前家庭中的日常物件，也反映當時家務教學與性別角色的背景。展區聚焦不同形式的家屋，包括貴族沙龍、玩具屋與奇幻家園，映照家與社會在不同時代中的變化。

展出作品包含洛瑞．席蒙絲與建築師彼得．惠賴萊特合作的〈萬花筒之家〉，以透明、開放的娃娃屋結構呈現現代建築語彙，引導觀眾重新思考家與觀看距離。馬塞爾．杜象的〈手提箱裡的盒子〉則以可攜式「藝術家收藏」的概念，使展覽的形式與收藏的界線產生轉換。

藝術家鈴木貴彥的〈全球商店計畫〉透過田野攝影與模型重現逐漸消失的小商店，思考全球化中的地方風景與文化流動。唐唐發以「市集」為靈感創作〈藝術擺攤〉，描繪常民生活的市場景象，讓孩子在觀察中理解藝術與日常的距離。

另一展區聚焦尺度轉換。謝佳瑜的〈夢幻藝品屋〉以巨大化裝置呈現台式藝品美學，創造沉浸式體驗。阿部乳坊以「身體的尺度」為題，運用擴增實境與即時影像讓觀眾在虛實之間切換視角。陳妍伶的〈我想說故事給你聽〉展出7件微型雕塑與動力裝置，從物件出發思考生活經驗與微小世界的敘事。

詳詢桃園市立美術館網官網。

