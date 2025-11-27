自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】恆春文化中心劇場館12/6開幕 勝利食堂11/29暖身演出

2025/11/27 05:30

恆春文化中心劇場館，外觀宛如一艘巨船停泊在古城旁。（記者蔡宗憲攝）恆春文化中心劇場館，外觀宛如一艘巨船停泊在古城旁。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕備受期待的國境最南重大藝文建設「恆春文化中心劇場館」，歷經長時間精細打造，終於要在29日迎來首場壓力測試演出，這座場館不僅擁有國際級的音響設備，外觀更由台日頂尖建築師聯手設計，宛如一艘巨船停泊在古城旁，絕美的曲牆與地景設計，近期已吸引大批民眾與遊客前往「朝聖」搶拍，成為恆春半島最火熱的打卡新地標。

恆春文化中心劇場館11/29特別安排阿卡貝拉音樂劇「勝利食堂」率先登場暖身。（屏縣府提供）恆春文化中心劇場館11/29特別安排阿卡貝拉音樂劇「勝利食堂」率先登場暖身。（屏縣府提供）

屏東縣政府文化處指出，劇場館將於12月6日正式啟用，但為了讓鄉親先睹為快，本週六特別安排阿卡貝拉音樂劇「勝利食堂」率先登場暖身。消息一出立刻引發購票熱潮。不僅首場演出詢問度破表，後續至年底連續6週的系列節目，包括金曲歌后黃妃、民歌天后鄭怡等場次，預售票況火熱，展現當地對高品質藝文演出的強烈渴望。

這座被譽為「國境最南最美」的劇場館，由獲台灣新銳建築師獎的王銘顯與日本知名建築師團紀彥聯合設計。建築概念以「文化港灣」為隱喻，與一旁的百年古城牆新舊呼應，遠望仿若海灣中靜止的巨型輪船。相鄰的民謠館已於去年6月啟用，以聲音博物館為核心，透過6大展區剖析半島今昔故事，從自然景觀到音樂藝術，成為劇場館的完美補充。

為迎接12月6日的開幕，當天將結合恆春建城150週年舉辦「萬人牽手護古城」行動，屆時在地民謠團體將在4座城門同步展演。屏縣府表示，本週六起至年底，包括陳明章的「福爾摩沙淡水走唱團」到壓軸由藝人小嫻主演的音樂劇《唱吧！唱吧！》，場場精采。

