【藝術文化】明華園日團攜手春河劇團 《千帆映紅》演譯艋舺阿祿嫂傳奇

鄭雅升（左）飾阿祿嫂、陳勝在飾黃阿祿，戲裡戲外都是夫妻。（明華園日字戲劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕傳藝中心歌仔戲旗艦展演計畫壓軸節目《千帆映紅》艋舺阿祿嫂，將於下週登場，由明華園日字戲劇團與春河劇團跨界攜手製作，柯志遠編劇、郎祖筠擔任總導演，延續明華園日字團「丑藝與女戲」的創作特色，邀觀眾一同踏上19世紀中葉的台灣，看傳奇庶民女傑黃阿祿嫂守護艋舺家園的故事。

關於黃阿祿嫂的故事，編劇在考察歷史記載後，決定寫成虛構的人物故事吳映紅，陳述她一生經歷愛情、喪夫、扶子、抗洋、護鄉的女力堅韌面。也因此，全戲可說是為日字團當家女主角鄭雅升量身打造的作品，並在戲裡與自己的老公陳勝在扮夫妻。

請繼續往下閱讀...

陳勝在有「台灣第一丑角」美譽，卻在《千帆映紅》中扮演癡情的亡魂守護著妻子，他說 :「在這部戲上、下半場是兩種情緒悲喜交雜，我從來沒有在一部戲裡哭成這樣，是我哭戲最多的演出。」鄭雅升則是要在劇中從18歲演到80歲，都相當具挑戰性。

其他演員包括日字團陳勝發、陳芸楚、陳靖瑋、賴貴珠，以及金獎小生陳禹安，並跨界邀請鄒慈愛首次反串旦角，還有現代劇演員游博凱等，同台飆戲。

12月6、7日在台灣戲曲中心大表演廳演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法