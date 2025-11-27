【藝術文化】帕里薩．卡里米「連結失落的風景」 高美館KSPACE展出

與展覽同名的大型裝置創作《連結失落的風景》，結合紀錄片影像、詩性書寫與動畫拼貼。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由高雄市立美術館KSPACE高雄實驗場推出伊朗裔德籍跨領域藝術家帕里薩．卡里米（Parisa Karimi）的個展「連結失落的風景」，卡里米擁有藝術、電影、動畫製作與研究等多重背景，她前往瑞典薩米（Sápmi）地區的田野踏查為起點，將現地觀察轉化為大型裝置，邀請觀眾在紀實與想像之間移動，展開與土地風景的感官對話。

高美館表示，此次匯集卡里米近年創作，呈現她持續思考氣候變遷、國族邊界與生態變動等議題的創作軌跡，也體現她的跨領域實踐。與展同名的大型裝置作品《連結失落的風景》源自她在薩米地區的藝術踏查經驗，該地北部針葉林是全球主要的連續森林帶與二氧化碳吸收地，但因長期工業開發與氣候變遷而受破壞，也影響原住民薩米人的生活環境。

卡里米關注殖民模式在地景中的延續，以及這段歷史如何形塑當地居民的集體記憶。她擅長結合紀錄片影像、詩性書寫與動畫拼貼，以多視角敘事探索身體與土地之間的情感與經驗，營造聽覺、視覺、嗅覺交織的感官場域。

展覽即日起至2026年1月4日於高美館地下1樓KSPACE高雄實驗場展出。詳詢高美館官網。

