【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】昨日的航行／林佳儀
◎林佳儀
作者簡介：
林佳儀，1981年生於台中。台灣師範大學國文系畢業，東海大學中文系碩士班就讀中。現為高中國文科教師，亦為女兒、妻子、母親及自己。曾獲青年優秀詩人獎、葉紅女性詩獎、教育部文藝創作獎、磺溪文學獎等。著有詩集《微物論》。
．
得獎感言：
極度安靜的宇宙裡一個女人淒厲的尖叫聲會否被聽見？這是電影《異形》的起始，也是我終極的懸念。成為妻子與母親，哺育世界的同時女人並不脆弱反而強悍。多希望是蕾普利，以文字為彈藥，拿起火焰槍燒毀那些厭憎事物。
．
．
自妳病後，時針延遲推移
記憶破浪，如同遙遠的航行。
我搓洗妳日漸稀疏的髮流
船隻切開海洋，湧現
底層深邃的肌理
．
妳比昨日更老了一點，我也是
手指穿行粉紅色的頭皮
背脊，嶙峋的山脈起伏
眼睛一節節攀爬妳
日漸透光的乾枯身體
．
堆疊時間的泡沫，蓬鬆且空虛的
白。流沙般洩漏指縫，染過卻早已褪色
是過於羞恥的遮掩。無用的貝類。
畢竟再沒有任何砂礫或者珍珠
值得妳敲裂固執的殼
（妳銳利的舌，如今寄生於我口腔
緩慢蠕動，溼冷地傷害）
．
想像妳慈愛的陌生模樣
推著嬰兒車在沒有人行道的馬路
有時市場，偶爾公園。反覆推動鞦韆
無聲飄下的每片落葉都暗藏
一整季鬱悶的夏日
．
沐浴球裹滿泡沫，「剛剛洗手手，現在
要洗腳腳喔……」水花熱愛疊字
小小暖暖的癖，朝世界敞開尚無陰影的身體
搓洗蓬鬆的快樂嘩啦，笑聲滑行
過母親疲憊的眉眼
．
「我是一個好媽媽嗎？」鏡中模糊的那人
囁嚅。話語起霧，夜晚腫脹變形，日子細碎的
唇齒吮咬著，溽溼另一個微型的妳與
我（這真的是妳所期望的生活嗎？
二十歲的少女成為母親，遺失海圖
每日複製貼上沒有目標的航程……）
．
沉沒在沉默之後，夢境鬆軟且充滿水氣
抱起妳擦乾四肢，潔淨身體所有
曲折的航道。妳變得更年輕了，我也是
撥動水面，哼唱兒歌嘩啦啦
．
睡前點開床前小燈，照亮黑暗的海平面
不確定妳的意識擱淺在哪座海域
破碎的叨念溢出睡眠。輕輕拍背，哄睡，
任妳攀抓手指。穿越前方狹窄的甬道後
我們即將抵達。很快，
妳將要再一次被世界生出。
七十歲的夜，止不住新生的啼哭。妳終於
還是長成了我，年老的嬰兒
．
一顆眼屎懸掛妳眼角。夢的渣漬，我拭去它
乳房虛構的腫脹仍疼痛著，擠出晶瑩的淚
明日明日，
我將把妳抱在懷中哺餵
．
【評審意見】
記憶的可塑性◎焦桐
描寫衰老病弱的母親，照顧她，像照顧小嬰兒，藉生活點滴，訴說呵護之情。親情書寫極易予人沉重感，作者刻意以較輕淡的語氣含蓄憂傷，令親情顯得飽滿，深邃。
例如將白髮、瘦骨嶙峋的背脊、沐浴泡沫，編織成哺餵母親的情感，是溫柔的記憶，愛的海馬體。記憶是一種動態系統，充滿了可塑性，詮釋性，和拒絕遺忘的意志，將不可逆的老化，脫離線性流逝。
本詩描繪洗滌身體之處頗多，隱喻著洗滌略帶瑕疵的經歷。通過對身體的細節刻畫，感歎歲月之老去，和不美滿的生命風景。
建議作者降低裝飾語，諸如「時間延遲推移」、「畢竟再沒有任何砂礫或者珍珠／值得妳敲裂固執的殼」等等，過度的裝飾徒增蕪蔓。
