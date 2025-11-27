【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】昨日的航行／林佳儀

◎林佳儀

作者簡介：

【新詩獎佳作】◎林佳儀

林佳儀，1981年生於台中。台灣師範大學國文系畢業，東海大學中文系碩士班就讀中。現為高中國文科教師，亦為女兒、妻子、母親及自己。曾獲青年優秀詩人獎、葉紅女性詩獎、教育部文藝創作獎、磺溪文學獎等。著有詩集《微物論》。

．

得獎感言：

極度安靜的宇宙裡一個女人淒厲的尖叫聲會否被聽見？這是電影《異形》的起始，也是我終極的懸念。成為妻子與母親，哺育世界的同時女人並不脆弱反而強悍。多希望是蕾普利，以文字為彈藥，拿起火焰槍燒毀那些厭憎事物。

請繼續往下閱讀...

．

昨日的航行◎林佳儀

．

自妳病後，時針延遲推移

記憶破浪，如同遙遠的航行。

我搓洗妳日漸稀疏的髮流

船隻切開海洋，湧現

底層深邃的肌理

．

妳比昨日更老了一點，我也是

手指穿行粉紅色的頭皮

背脊，嶙峋的山脈起伏

眼睛一節節攀爬妳

日漸透光的乾枯身體

．

堆疊時間的泡沫，蓬鬆且空虛的

白。流沙般洩漏指縫，染過卻早已褪色

是過於羞恥的遮掩。無用的貝類。

畢竟再沒有任何砂礫或者珍珠

值得妳敲裂固執的殼

（妳銳利的舌，如今寄生於我口腔

緩慢蠕動，溼冷地傷害）

．

想像妳慈愛的陌生模樣

推著嬰兒車在沒有人行道的馬路

有時市場，偶爾公園。反覆推動鞦韆

無聲飄下的每片落葉都暗藏

一整季鬱悶的夏日

．

沐浴球裹滿泡沫，「剛剛洗手手，現在

要洗腳腳喔……」水花熱愛疊字

小小暖暖的癖，朝世界敞開尚無陰影的身體

搓洗蓬鬆的快樂嘩啦，笑聲滑行

過母親疲憊的眉眼

．

「我是一個好媽媽嗎？」鏡中模糊的那人

囁嚅。話語起霧，夜晚腫脹變形，日子細碎的

唇齒吮咬著，溽溼另一個微型的妳與

我（這真的是妳所期望的生活嗎？

二十歲的少女成為母親，遺失海圖

每日複製貼上沒有目標的航程……）

．

沉沒在沉默之後，夢境鬆軟且充滿水氣

抱起妳擦乾四肢，潔淨身體所有

曲折的航道。妳變得更年輕了，我也是

撥動水面，哼唱兒歌嘩啦啦

．

睡前點開床前小燈，照亮黑暗的海平面

不確定妳的意識擱淺在哪座海域

破碎的叨念溢出睡眠。輕輕拍背，哄睡，

任妳攀抓手指。穿越前方狹窄的甬道後

我們即將抵達。很快，

妳將要再一次被世界生出。

七十歲的夜，止不住新生的啼哭。妳終於

還是長成了我，年老的嬰兒

．

一顆眼屎懸掛妳眼角。夢的渣漬，我拭去它

乳房虛構的腫脹仍疼痛著，擠出晶瑩的淚

明日明日，

我將把妳抱在懷中哺餵

．

【評審意見】

記憶的可塑性◎焦桐

描寫衰老病弱的母親，照顧她，像照顧小嬰兒，藉生活點滴，訴說呵護之情。親情書寫極易予人沉重感，作者刻意以較輕淡的語氣含蓄憂傷，令親情顯得飽滿，深邃。

例如將白髮、瘦骨嶙峋的背脊、沐浴泡沫，編織成哺餵母親的情感，是溫柔的記憶，愛的海馬體。記憶是一種動態系統，充滿了可塑性，詮釋性，和拒絕遺忘的意志，將不可逆的老化，脫離線性流逝。

本詩描繪洗滌身體之處頗多，隱喻著洗滌略帶瑕疵的經歷。通過對身體的細節刻畫，感歎歲月之老去，和不美滿的生命風景。

建議作者降低裝飾語，諸如「時間延遲推移」、「畢竟再沒有任何砂礫或者珍珠／值得妳敲裂固執的殼」等等，過度的裝飾徒增蕪蔓。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法