【自由副刊．愛讀書】《聽見老樹的呼救》

現代人分秒必爭，樹仍維持著相顯漫長的生命尺度，見證人文歷史，形成地景輪廓，成為精神寄託，如此需要樹的我們卻大多不懂樹。樹木醫詹鳳春以十四個抒情篇章，記錄全台樹木救治的現場，虔誠回應對樹的愛。樹不會說話，發出呼救的常是數十、數百年來受樹庇蔭的人；醫治一棵樹，便須回溯數十、數百年來，各路人馬的祈願和魯莽。樹種的特性，排水條件，覆土高低，枝葉修剪，清創、施藥，都應通盤考量再行動。如同醫病關係，難解的常常不是病情本身，而是家屬的態度、知識、配合度，樹的復原也需要在地居民的長期合作與關懷。透過講座或動員當地人士參與救治，詹鳳春帶領更多人學會「彎腰看土」，讀懂樹寫在根系、枝幹裡的訊息，不再做那種見死不救，或因為小病而砍掉整棵樹的人。書中多次強調，樹是不貪的生命，當愈多人願意為著那一點點可能而傾盡全力，陪伴樹木走過難關，我們將一次次見證生命的堅韌。（薄青）

