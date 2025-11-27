自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．姊姊妹妹向前走】坐窗邊的她 享受自由

2025/11/27 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／醉意兒

她是我從高中認識到現在的姊妹淘。十幾年過去了，我們的生活早已大不相同，她結婚、生子，過著穩定的家庭生活，而我還是單身，偶爾飛來飛去，自在自由。

儘管如此，我們每年還是會安排一次旅行。這次不一樣，是我們第一次一起出國。她有點緊張，因為我出國經驗多，而她總是小心翼翼地做好萬全準備，不願出錯，似乎錯了一步，就會被誰責怪。

訂機票時，她傳訊息問我：「妳介不介意我選個窗邊的座位？要多加一千元……」我愣了一下。不是因為加錢這件事，而是她說話的語氣，好像這個要求是一種麻煩。

她說，她很喜歡看飛機窗外的風景，看著地面縮小、白雲層疊，會有一種出走現實的快樂。我卻不是這樣的人，我一上飛機只想睡覺，能趕快落地就好，坐哪裡根本沒差。但她卻像是在請示我，好像她的喜好需要經過我允許。

我說：「三個小時而已，妳喜歡就坐啊，我哪裡都可以，反正不是去行軍打仗，開心最重要吧。」

她停了一下，回我：「那第一天的晚餐我請妳，這樣可以嗎？」那一瞬間，我心裡很不是滋味。原來，她早已習慣把喜歡什麼、想堅持什麼，變成需要補償別人的事。她接著說：「因為我老公都會念我，說這樣很浪費錢、為什麼要堅持這些……他會不開心好幾天。我只是怕妳也會這樣想。」

我忽然明白，她的生活已經讓她變得多麼小心──小心地安排一場旅程、小心地問一個座位、小心地去喜歡一件小事。她早就不是在做選擇，而是在自問：這樣做，別人會不會不高興？我沒有說太多大道理，只回她一句：「妳不需要為妳喜歡的東西去遷就別人。」

在我面前，她不需要當個會看臉色的太太，也不用演一個永遠懂事的媽媽。她只是我的朋友，是我從學生時期一路走來、每年都會一起旅行的那個女孩。她有權利喜歡風景，有權利堅持小事，也有權利不道歉。

這趟旅程對她來說，也許不是一場出國旅行，而是一場內心的鬆綁。她終於可以在任何人面前，只是做自己，不用解釋、不用補償、不用害怕。

飛機起飛時，我看著她坐在窗邊，望向雲端發呆。那一刻我很確定，這樣的自由，她真的很久沒有了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應