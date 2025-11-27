【家庭plus．姊姊妹妹向前走】坐窗邊的她 享受自由

圖／達志影像

文／醉意兒

她是我從高中認識到現在的姊妹淘。十幾年過去了，我們的生活早已大不相同，她結婚、生子，過著穩定的家庭生活，而我還是單身，偶爾飛來飛去，自在自由。

儘管如此，我們每年還是會安排一次旅行。這次不一樣，是我們第一次一起出國。她有點緊張，因為我出國經驗多，而她總是小心翼翼地做好萬全準備，不願出錯，似乎錯了一步，就會被誰責怪。

訂機票時，她傳訊息問我：「妳介不介意我選個窗邊的座位？要多加一千元……」我愣了一下。不是因為加錢這件事，而是她說話的語氣，好像這個要求是一種麻煩。

她說，她很喜歡看飛機窗外的風景，看著地面縮小、白雲層疊，會有一種出走現實的快樂。我卻不是這樣的人，我一上飛機只想睡覺，能趕快落地就好，坐哪裡根本沒差。但她卻像是在請示我，好像她的喜好需要經過我允許。

我說：「三個小時而已，妳喜歡就坐啊，我哪裡都可以，反正不是去行軍打仗，開心最重要吧。」

她停了一下，回我：「那第一天的晚餐我請妳，這樣可以嗎？」那一瞬間，我心裡很不是滋味。原來，她早已習慣把喜歡什麼、想堅持什麼，變成需要補償別人的事。她接著說：「因為我老公都會念我，說這樣很浪費錢、為什麼要堅持這些……他會不開心好幾天。我只是怕妳也會這樣想。」

我忽然明白，她的生活已經讓她變得多麼小心──小心地安排一場旅程、小心地問一個座位、小心地去喜歡一件小事。她早就不是在做選擇，而是在自問：這樣做，別人會不會不高興？我沒有說太多大道理，只回她一句：「妳不需要為妳喜歡的東西去遷就別人。」

在我面前，她不需要當個會看臉色的太太，也不用演一個永遠懂事的媽媽。她只是我的朋友，是我從學生時期一路走來、每年都會一起旅行的那個女孩。她有權利喜歡風景，有權利堅持小事，也有權利不道歉。

這趟旅程對她來說，也許不是一場出國旅行，而是一場內心的鬆綁。她終於可以在任何人面前，只是做自己，不用解釋、不用補償、不用害怕。

飛機起飛時，我看著她坐在窗邊，望向雲端發呆。那一刻我很確定，這樣的自由，她真的很久沒有了。

