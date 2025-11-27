【家庭plus．生活停看聽】收送禮物 沒那麼簡單

圖／swawa.com

文／林文福

老婆生日前夕，收到兒子手機訊息，要她第二天留意快遞包裹。原來，兒子送給媽媽心儀多時的無線藍牙耳機。老婆真是高興極了；雖然心疼兒子花錢，卻對他的孝心深感欣慰。

我一直不喜歡收贈禮物的事，絕少和人互贈禮物。記憶中，在一個研習會結束的同樂會上，學員每人出一份禮物，玩抽獎遊戲；我抽到一個仰躺裸女腹部頂個圓盆的菸灰缸，看著深感粗俗不雅，令人嫌惡，離開會場時就背著人，把它扔在垃圾桶。

婚前，為答謝未婚妻幫忙做事，買一只小戒指送她；在車上要替她戴上，笨手笨腳的，竟然把戒指弄掉進排檔桿縫裡，那縫隙穿透車體，車內外怎麼都找不回來，只好遺憾算了。

母親還在世時，有一天假日，我們母子倆一起上山，經過一片油桐林，油桐花紛飛飄落；母親彎腰撿起一朵桐花細細欣賞，說道：「好漂亮啊！要是能打造一只黃金桐花戒指，該有多好！」

當時的我，靜靜地聽著、看著母親，竟然不敢答腔。其實，那時我已上班有收入，是能夠滿足母親願望的，可是我竟然選擇吝惜小小付出，結果造成終身遺憾。

岳母參加月光晚會，抽到腳踏車獎，轉送給我。雖然騎沒多久，就斷鏈、爆胎報廢了，但是卻讓我從此展開二十多年的騎腳踏車上班、運動生涯。

大掃除，從置物間清出大量禮物，都是鄉鎮公所或是服務單位，舉辦節慶活動時贈送的鍋碗瓢盆。我們家人口簡單，很少烹煮，那些廚具大多用不上，只好忍痛清除。

禮物是人類生活中奇妙的東西，有時候它的意義大小、價值高低，不在於禮物本身，而在於送禮人的心意，或是收禮人的感受。又或是禮物、送禮人和收禮人，兩者或三者兼而有之的微妙關係！

