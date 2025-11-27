自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】放下情緒 專業被肯定

2025/11/27 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／娜女子

儘管在職場打滾多年，但因娃娃臉常被誤認為是初出茅廬的新鮮人，專業度常常要加倍努力才能被看見。

初期非常受挫，即使資料準備得滴水不漏，仍常被客戶「好心指導」。曾以為只要更積極，就能打破刻板印象，內心卻像裝滿氣球的房間，累積著壓力，情緒隨時有爆炸風險。

直到一位貴人前輩的那句 「如果不能幫助事情推進，就是無效情緒」，乍聽佛家禪語，實則武林祕笈。

開始默默練功，在壓力下不皺眉、不激動；每想抱怨、焦慮時，先停下來問自己：「這個情緒，真的有幫助嗎？」一場與自己的斷捨離，雖偶有不捨，但每次的放下，都讓心變得更寬敞。

果然十年才能磨一劍，直到最近，同事在會議後說出：「跟妳一起工作，感覺很安心。無論什麼問題，妳都能保持穩定，讓大家可以專注在解決方案上。」客戶在聚餐時提到：「跟妳合作很舒服，讓人信賴。」

成長，原來不是拔地而起，而是日復一日的耕耘。習慣養成了，專業娃娃臉，情緒不搗蛋。

