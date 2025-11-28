自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「好字為之的時代」登場 探問AI浪潮下文字的未來可能

2025/11/28 05:30

【藝術文化】「好字為之的時代」登場 探問AI浪潮下文字的未來可能「好字為之的時代」特展一探文字在AI時代的意義。
（木子立方有限公司，新竹市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新竹市文化局主辦的全新展覽「好字為之的時代」展覽，邀請策展人張乃予以「文字」做為切入點，回應人工智慧快速發展所造成的書寫、閱讀與理解方式的變化，並透過4大展區與1個圖靈測驗區，探討文字在數位浪潮中的位置與未來可能。展覽在241藝術空間登場，展至2026年1月18日。

【藝術文化】「好字為之的時代」登場 探問AI浪潮下文字的未來可能詩人徐珮芬與其AI分身小島先生針對同一個主題分別創作，邀觀者進行詩詞的「圖靈測驗」。
（木子立方有限公司，新竹市文化局提供）

展覽核心概念源自「好字為之」的雙關語，延伸自傳統語句「好自為之」，既指向「書寫的品質」，也引申為面對資訊過量、生成速度極快的現代環境時，個人如何「好自為之」去選擇、判斷與理解文字。

張乃予指出，「人工智慧之父」艾倫．麥席森．圖靈曾以「文字對話」做為辨識機器能否思考的方式，然而大型語言模型在近年更成熟後，人類反而從語言模型的「慣用句型」辨識其生成痕跡，使得一場新的「圖靈測驗」持續進行。展覽藉此提醒，當文字在不同媒介間轉換，其真實感、權威性與閱讀方式亦隨之變動。

第1展區「文字的延續：介於過去和當下之間」從書法、匾額、印刷技術到數位生成，展示漢字跨越歷史所形成的文明連結；第2展區「文字的載體：介於control與control+C之間」聚焦複製技術與傳播方式，展出陳彫刻處、日星鑄字行及justfont的作品；第3展區「文字的棲地：介於獨特和模板之間」關注文字如何塑造城市與生活，包括日常警語、海報、空間指示與公共資訊中的字型；第4展區「文字的可能：介於輔助和主導之間」呈現AI如何在語言與書寫上逐漸從輔助工具走向內容主導者，並引發對文字主體性的再思考。

4大展區均穿插詩人徐珮芬與其訓練之AI語言模型的詩作，讓觀眾在閱讀過程中再次面對「文字是否仍能做為真實的憑據」的問題，也回應展名的提問：在這個生成速度遠超手寫的時代，人類如何「好字為之」，以及如何「好自為之」？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應