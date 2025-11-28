【藝術文化】「好字為之的時代」登場 探問AI浪潮下文字的未來可能

「好字為之的時代」特展一探文字在AI時代的意義。

（木子立方有限公司，新竹市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新竹市文化局主辦的全新展覽「好字為之的時代」展覽，邀請策展人張乃予以「文字」做為切入點，回應人工智慧快速發展所造成的書寫、閱讀與理解方式的變化，並透過4大展區與1個圖靈測驗區，探討文字在數位浪潮中的位置與未來可能。展覽在241藝術空間登場，展至2026年1月18日。

詩人徐珮芬與其AI分身小島先生針對同一個主題分別創作，邀觀者進行詩詞的「圖靈測驗」。

（木子立方有限公司，新竹市文化局提供）

展覽核心概念源自「好字為之」的雙關語，延伸自傳統語句「好自為之」，既指向「書寫的品質」，也引申為面對資訊過量、生成速度極快的現代環境時，個人如何「好自為之」去選擇、判斷與理解文字。

張乃予指出，「人工智慧之父」艾倫．麥席森．圖靈曾以「文字對話」做為辨識機器能否思考的方式，然而大型語言模型在近年更成熟後，人類反而從語言模型的「慣用句型」辨識其生成痕跡，使得一場新的「圖靈測驗」持續進行。展覽藉此提醒，當文字在不同媒介間轉換，其真實感、權威性與閱讀方式亦隨之變動。

第1展區「文字的延續：介於過去和當下之間」從書法、匾額、印刷技術到數位生成，展示漢字跨越歷史所形成的文明連結；第2展區「文字的載體：介於control與control+C之間」聚焦複製技術與傳播方式，展出陳彫刻處、日星鑄字行及justfont的作品；第3展區「文字的棲地：介於獨特和模板之間」關注文字如何塑造城市與生活，包括日常警語、海報、空間指示與公共資訊中的字型；第4展區「文字的可能：介於輔助和主導之間」呈現AI如何在語言與書寫上逐漸從輔助工具走向內容主導者，並引發對文字主體性的再思考。

4大展區均穿插詩人徐珮芬與其訓練之AI語言模型的詩作，讓觀眾在閱讀過程中再次面對「文字是否仍能做為真實的憑據」的問題，也回應展名的提問：在這個生成速度遠超手寫的時代，人類如何「好字為之」，以及如何「好自為之」？

