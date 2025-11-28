自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】科技與陣頭跨域合作 去科教館看《五路財神虛實共演》

2025/11/28 05:30

《五路財神虛實共演》以財神為題，創造沉浸式劇場。（中國科技大學表演捕捉與動畫科技研究室提供）《五路財神虛實共演》以財神為題，創造沉浸式劇場。（中國科技大學表演捕捉與動畫科技研究室提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場主辦的「2025 C-LAB聲響藝術節：DIVERSONICS」今年新增「躍舞樂音」與「MR新聲境」兩個跨域單元，探討聲音、肢體與視覺科技的多重連結。其中，由中國科技大學數位多媒體設計系表演捕捉與動畫科技研究室、禾一文化傳承舞團及楊易修共同創作的《五路財神虛實共演》將於明（29）日在國立台灣科學教育館小黑盒沉浸式劇場登場。

《五路財神虛實共演》為本屆「躍舞樂音」單元的重要節目之一，作品以「天官五路武財神」為主題，發展出結合陣頭、街舞與數位影像的跨域形式。舞者運用麒麟拳、龍華拳、鷹爪拳、伏虎拳、玄武拳等動作展演五行意象，編舞結構融入如意步、八卦陣與送窮迎財，使祈福與守護的傳統符碼以舞蹈語彙重新被觀看。

技術層面以「虛實共演」為核心，舞者的身體動態透過動作捕捉轉化為虛擬神將角色，並以AI生成影像與即時渲染呈現於舞台。虛擬角色具有明顯的科幻機甲風格，可同步回應舞者動作，形成實體舞者與數位化身共同演出的視覺場景。此次試圖以數位科技延伸台灣陣頭與街舞的展演方式，使文化符碼在虛擬空間中獲得新的演繹。

C-LAB表示，《五路財神虛實共演》兼具文化再造與技術實驗的特性，呈現地方文化與虛擬視覺語彙的並置，顯示跨領域合作在聲響藝術中的可能性。節目採免費索票，詳詢ACCUPASS 網站（https://reurl.cc/QVX2Db）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應