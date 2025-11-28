【藝術文化】科技與陣頭跨域合作 去科教館看《五路財神虛實共演》

《五路財神虛實共演》以財神為題，創造沉浸式劇場。（中國科技大學表演捕捉與動畫科技研究室提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場主辦的「2025 C-LAB聲響藝術節：DIVERSONICS」今年新增「躍舞樂音」與「MR新聲境」兩個跨域單元，探討聲音、肢體與視覺科技的多重連結。其中，由中國科技大學數位多媒體設計系表演捕捉與動畫科技研究室、禾一文化傳承舞團及楊易修共同創作的《五路財神虛實共演》將於明（29）日在國立台灣科學教育館小黑盒沉浸式劇場登場。

《五路財神虛實共演》為本屆「躍舞樂音」單元的重要節目之一，作品以「天官五路武財神」為主題，發展出結合陣頭、街舞與數位影像的跨域形式。舞者運用麒麟拳、龍華拳、鷹爪拳、伏虎拳、玄武拳等動作展演五行意象，編舞結構融入如意步、八卦陣與送窮迎財，使祈福與守護的傳統符碼以舞蹈語彙重新被觀看。

請繼續往下閱讀...

技術層面以「虛實共演」為核心，舞者的身體動態透過動作捕捉轉化為虛擬神將角色，並以AI生成影像與即時渲染呈現於舞台。虛擬角色具有明顯的科幻機甲風格，可同步回應舞者動作，形成實體舞者與數位化身共同演出的視覺場景。此次試圖以數位科技延伸台灣陣頭與街舞的展演方式，使文化符碼在虛擬空間中獲得新的演繹。

C-LAB表示，《五路財神虛實共演》兼具文化再造與技術實驗的特性，呈現地方文化與虛擬視覺語彙的並置，顯示跨領域合作在聲響藝術中的可能性。節目採免費索票，詳詢ACCUPASS 網站（https://reurl.cc/QVX2Db）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法