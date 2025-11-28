【藝術文化】紙風車368藝術工程12月巡演行程 劇碼：台灣幻想曲

紙風車368藝術工程12月巡演行程 劇碼：台灣幻想曲（資料來源：主辦單位紙風車文教基金會 製表：記者凌美雪）

114/12/6 （六） 19：00 台北市立大直高級中學（台北市中山區北安路420號）

114/12/19（五） 19：00 屏東縣枋山鄉加祿國小本校（屏東縣枋山鄉加祿村會社28號）

請繼續往下閱讀...

114/12/20（六） 19：00 嘉義縣南靖國小（嘉義縣水上鄉靖和村3鄰南靖糖廠46號）

114/12/21（日） 19：00 苗栗縣竹南運動公園（苗栗縣竹南鎮公園路55號）

資料來源：主辦單位紙風車文教基金會 製表：記者凌美雪

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法