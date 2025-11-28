自由電子報
藝術文化

【藝術文化】紙風車368藝術工程12月巡演行程 劇碼：台灣幻想曲

2025/11/28 05:30

紙風車368藝術工程12月巡演行程 劇碼：台灣幻想曲（資料來源：主辦單位紙風車文教基金會 製表：記者凌美雪）紙風車368藝術工程12月巡演行程 劇碼：台灣幻想曲（資料來源：主辦單位紙風車文教基金會 製表：記者凌美雪）

114/12/6 （六） 19：00 台北市立大直高級中學（台北市中山區北安路420號）

114/12/19（五） 19：00 屏東縣枋山鄉加祿國小本校（屏東縣枋山鄉加祿村會社28號）

114/12/20（六） 19：00 嘉義縣南靖國小（嘉義縣水上鄉靖和村3鄰南靖糖廠46號）

114/12/21（日） 19：00 苗栗縣竹南運動公園（苗栗縣竹南鎮公園路55號）

資料來源：主辦單位紙風車文教基金會 製表：記者凌美雪

