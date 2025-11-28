自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】虎斑色的病／崔舜華

2025/11/28 05:30

圖◎倪韶圖◎倪韶

◎崔舜華 圖◎倪韶

胖胖生病了。

胖胖總是害怕著。

胖胖是四年多前收養的虎斑貓，說是虎斑，卻沒有尋常虎斑貓的長腿長腳，反倒是四肢像小矮虎似地短短壯壯，配上胖胖特殊的喵嗚聲，扁著喉嚨呀呀呀地，像拚命提著嗓子卻搆不上天的女高音，有一種奇異的荒謬。

但這樣的胖胖也非常可愛。當初起名為胖，原意是由於那張小臉蛋圓滾滾的，配上一雙總是驚訝睜大的圓眼睛，像極了剛烤好猶有炭香焦紋的圓麵包，故喚之為日語裡的麵包：PAN（パン）。PAN、PAN、PAN！一疊聲地叫喚著貓，貓怯生生地睜著鴨絨黃的大圓眼，怎麼也不靠近身，叫貓叫得急了，叫著叫著於是便叫成了胖胖。

胖胖並不是善於引人注意的貓，另一方面來說，她確實也彷彿希望自己圓滾滾的矮壯身軀能夠隱形似地，常見她拖著一缸肉感敦實的毛毛肚溜滑過牆角，短短粗粗的尾巴跳著虎紋的花色，一轉眼就不知道躲去哪個隱密的櫃底椅後桌腳背面。

胖胖一直是害怕的，怕得連吐也不敢，連鬧也不會。

和陽光斑斕也似總愛蹭著人手腳撒嬌的玳瑁貓阿醜相較，胖胖就像一片不惹眼的陰影，哆嗦地畏縮地，空有一張烤麵包般的討人憐愛的圓臉蛋圓眼睛圓嘟嘟小鼻小嘴，卻總是要把自己藏埋進最陰暗的角落裡，好像人的眼光一曬便會炙傷了她那棕色短鬃毛髮的貓身斑紋。

來訪的朋友都愛極了阿醜，貓咪啊寶貝啊滿口地叫喚手指不停歇地逗弄，阿醜是人眼前的太陽，金斑纍纍的滑膩毛色般配一雙黑漆漆水靈靈大眼睛，沒人相信阿醜剛來時也是很怯場的，只是七年多過去見的人多了，人摸貓人哄貓人寵貓，喵嗚個兩聲便有肉泥零嘴乖乖端奉到嘴邊，矜持毫無好處，貓很明白事理。

阿醜善吐，喝水吞糧又急又快，動不動就弓起背脊嘔嘔，剛開始時我又氣又疼地罵著貓，久了也就不罵，貓沒有故意，只有不得已，身而為人該做的只有乖乖抽一疊紙巾彎腰擦拭，俯首甘為貓貓奴，大抵也就這個樣子。

但影子貓胖胖是光譜上的另一座極端：不吵不鬧，不抓不刨，僅僅是對於食物有著異常的興趣與寬容，總是一副餓了好久好久的可憐模樣，特意撈了一點好吃的要安撫她，她卻眼睜睜望著人手中的餅乾肉塊卻又躊躇無前，最後老是被阿醜橫空奪食，滿臉滿肚的委屈巴巴。

這樣的貓，生起病來卻是驚天動地。

約莫一年多前，胖胖開始凌晨不安地躁動，我躺在床上耳聽她反覆進出貓砂盆，撥砂打門地彷彿半夜的失眠工程。

起初以為貓只是沒事找事玩，還用失眠者被打擾的不悅語氣告誡貓：「可以了喔，胖胖。」沒隔多久，在貓砂盆附近發現褐色黏膩的尿漬，而早早結紮的小母貓怎麼可能來月經？那咖啡色的尿漬豈不是貓身上滴下的血漬？看來看去找不到顯眼的外傷，一通電話立即預約了動物醫院，隨即匆手匆腳地把貓拉進外出籠，提著六公斤的胖胖貓疾步穿越大半個焚人髮膚的台北驕陽，大汗淋漓地淌入診間。

到了鄰近的貓診所，在家裡威福隨喜的虎貓咪頓時成了紙老虎，兩隻前腳死死攀著外出籠的邊角，怎麼也不肯露身，這時也顧不得貓爪多麼銳利，雙手用力撈出縮做一團的貓，還沒看到醫生，人和貓都已經累得直喘粗氣。

好不容易拖出了貓（天啊這貓的力氣真大），年輕的貓醫生戴上醫療塑膠手套，檢查並無明顯外傷後，進一步將貓抬上超音波掃描床，我與助手分別握緊貓粗粗短短的四肢，貓肚皮毛茸茸地朝著天花板袒開。胖胖一臉驚惶地看著我，素日怎麼也不肯親近的貓此刻竟將那張圓墩墩臉蛋埋進我T恤胸口。我胸膛湧起一陣疼痛，一向不吵鬧不作亂、見人欺近便舞爪哈氣、聲勢壯碩的胖胖，不過還只是一頭這麼脆弱這麼膽怯的小貓啊！我俯身握住貓的前肢，貓連爪子也不敢伸張，此時不吸貓更待何時？我低下頭蹭聞貓頭頂的氣味：是嬰兒裹身的棉布吸飽了陽光的香氣，乾燥而溫暖。

「你看──膀胱這裡有結晶體，不過還不到結石的程度──胖胖平常水喝得多嗎？」年輕的白袍貓醫生雙眼盯著超音波螢幕，一邊挪動著儀器的掃描鏡頭一邊問道。我慚愧地沉默──一隻貓一天至少要喝三百CC的水量，我不是不知道，只是憊於留意──阿醜是喜歡喝水的貓，每回啃幾口乾糧便走去晰哩晰哩地舔水漱口，而胖胖則是一定喝不足水的，兩貓則都不吃罐頭摻水這套騙術──但我應該要想辦法的，我必須要想辦法的。

「現在已經知道她的膀胱裡有結晶，很可能是這些小結晶刮到膀胱內壁，導致出血，我建議要做一下尿液採樣。」醫生說，我說好，胖胖瞪著不解的大眼睛看我說好。細銀的金屬針頭刺入她方才已剃光毛髮的腹部嫩肉。對不起對不起，我盯著針管吮起一截她小小肉身的汁水，對不起對不起，我重複在心底誦佛般地念念。

貓終於被搬遷回熟悉的籠裡，像受驚的小蛇急匆匆地滑進巢洞。「等一下採樣的分析報告喔！」我和貓並肩在候診區的椅子上坐著，那椅子太硬太冷，戳得我腰脊痠疼，而方才被光打被針刺被陌生的硬物侵犯戳掃的貓一語不鳴，又賭氣又驚懼地刻意將屁股轉向外出籠門這側，隔著透氣窗格可以看見那顆豐滿的虎斑紋路屁股仍微顫顫地發著抖。

服藥數日後，胖胖的血尿症狀暫且停歇了，而吃藥這段期間，兩貓罐肉均霑：一小顆（對人而言）迷你膠囊旋開、藥粉顆粒拌入湯肉，撒一小把處方用泌尿道護理乾糧，貓們聽見罐蓋掀開的金屬脆響，快樂地刨床蹭桌，阿醜是老大姊，姊姊有吃肉的優先權。我把握這短短的時間差，將摻著藥粉的肉碗悄悄端給胖胖，胖胖伸頸嗅嗅，隨即無憂大嚼起來。

而沒隔多久時間──頂多一個多月吧──深褐色的尿漬再次出現在屋內地板，一樣繞著貓砂盆滴落、乾燥，是命運女巫占卜後不祥的預兆。

又是要把頭髮也燒枯的教人厭恨的毒辣日頭，八月日正中，胖貓加上貓籠的重量逼得人走走停停，氣喘吁吁滿身汗淚地又進診間，又是與貓搏鬥、貓出籠、剃肚毛、上刑台，上回的貓醫生這次換成了一位綁著俐落馬尾的瘦小的白袍女子，一雙黑眼睛清澈銳利，看貓的表情卻很溫柔，手腳動作也輕盈有節奏，不知道為什麼，我感覺懷中簌簌發抖的貓稍微相信她多一點點，即使也就一點點。

「膀胱這邊有小腫瘤──你看，這裡。」貓女醫生皺起細長的眉頭，專心地盯著超音波儀器螢幕上，那處可惡的小陰影。

「有可能需要開刀嗎？」我鎮定地問，貓女搖搖頭：「雖然切片檢驗才能確定是不是惡性腫瘤，但目前腫瘤還非常小，也有急性發炎的可能，加上貓的身體太小了，開刀造成的傷口不但很大，復原期也得花很久時間，其實我不建議開刀。」

聽見不用挨刀割，我和貓同時如獲大赦般地歎了一口氣。貓的歎息很輕很淡，我聽見貓鼻子短短抽了一口氣，然後緊繃的貓肚皮以幾不可見的幅度鬆懈下來一點點，依舊是一點點。

等待領藥的空檔，我依醫囑滑開手機，快速上網購入一箱與貓糧同樣品牌的處方用泌尿道護理罐罐，並盤算著回家放貓後要去附近的全聯買一盒去皮雞胸肉，煮雞湯給貓吃──「她喝水還是喝得太少，雖然不適合給她吃處方用乾糧以外的食物，但喝水量對貓來說非常重要，像胖胖這樣的壓力型貓貓，灌水器對她來說會引發更大的焦慮，對膀胱可能影響更不好──兩害相權取其輕吧！」貓女醫生滿臉嚴肅地仔細端詳著貓的血液檢驗報告，掏出水性原子筆，在早期腎指數的欄位圈上嚴正的紅色重點線。

壓力型貓貓。焦慮型貓貓。我像背誦口訣似地喃喃咀嚼著這些字眼的滋味，走出診所天色已經暗了，路邊撈了一輛計程車，把自己和貓拎進車內後座。「我們回家了，胖胖別緊張。」我像法力失效的女巫片片碎碎地念著無用的咒語想安慰貓，一回神卻撞見自己也在發抖，而貓在籠內轉了一回身，一雙黃澄澄圓眼透過氣窗看著我，似哭又非哭地，滿眼水汪汪地委屈巴巴地。

「我也很努力了噢──人類啊，你知道嗎？」我看見貓這樣說。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應