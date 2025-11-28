您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】足底圖鑑／許勝雄
新詩獎佳作
作者簡介：
◎許勝雄
許勝雄，1971年生於台北市。國立中正大學政治學研究所碩士畢業。曾獲台灣省文學獎、玉山文學獎、夢花文學獎、磺溪文學獎各報導文學類，近期獲電視電影劇本首獎。
．
得獎感言：
第一次寫詩，第一次獲獎。寫詩是一種尋找語言裂縫的方式。透過文字，回應世界的沉默，並在現實的罅隙中，找到一種仍能呼吸的節奏。願我們都能以語言，為沉默的人留下名字。
．
足底圖鑑
．
攤開妳的足底，如攤開一冊皺摺地圖
肝膽相照，脾胃委屈，腎水易涸
愛情壓在左腳心，工作磨破右側外緣
．
妳說：按久了，每雙腳都有語氣
有的尖銳、有的沉重，有的像喉嚨裡未咳出的話
有的什麼也不說，僅以微微顫抖做答
．
拇趾下方，是頭腦
痠脹表示操心，發熱即焦慮
無聲的囈語循循翻湧
像想家卻說不出口的早晨
．
腳弓凹陷處是脊椎
一整排壓力沿椎骨流洩，至尾端翻船
彷彿每次彎腰起身，都必須穿越一場洪水
才能撿回站立的姿勢
．
腳掌中央，是胃腑所在
飽滿時，沉甸甸地墜入牆角
空著時，如台中黎明市場未開的攤
飄著隔夜糯米飯、破塑膠袋與檳榔汁的味道
．
腳踝外側，是妳不再提起的海邊
曾養過小狗、洗過長髮、跑過雨後的沙丘
那是在芭達雅，在妳說的「บ้านเก่า」
水災過後，村莊成了漁網裡殘破的夢境
．
妳說：來台十五年，先在食品廠封袋、養雞場洗籠
轉來這裡按腳，才學會聽懂他人身體的語言
也學會藏住自己的傷
．
腳，記得不能說的事
記得週日晚唱的泰語卡拉OK
記得派出所的電話，雇主太太的白眼
記得月曆上一格格塗掉的假期
．
有時妳不說話，只讓指節替代回答
如讀盡無字之書
推拿出滿手疲乏的句號
我才知道：腳底，是人身上唯一
能把「沉默」具體化的地方
．
廚房貼磁磚的邊角，墊高鞋墊的棉
魚露打翻後乾涸的油光
腳走過這些場景，疼痛便有了地名
不再抽象，也無法撒謊
．
有人說：足底反射是一種占卜，揉出宿命，扭轉機運
但妳只是輕聲說：「這裡氣不通，要慢慢開」
．
妳按我心窩對應的那一點
像在拯救一場遠方的地震
餘震陣陣，卻從未真正瓦解
像台灣的冬天學不會降雪
像離鄉者永遠回不到原鄉
．
圖鑑上的每個部位都有定義
但妳的解釋，總會加上一句：「看起來不痛，但按起來很痛」
．
這世界哪有什麼不痛的部分，只是還沒被碰觸
腳底寫著我們走過的一切
無國界，卻滿是分離
．
【評審意見】
攤開感受的地圖◎唐捐
做為外籍移工的足底按摩者，腦海裡自有一張賴以施作的足部反射圖，但也時時浮現異鄉與故鄉的對比。此詩即聚焦於足底，並以兩條線索交織推進，一是藉足底按摩認識身體及其背後的壓力，另一則是移工在台灣掙扎奮鬥的點點滴滴以及思鄉情懷。這首詩的人稱可能頗使讀者困擾，妳既「攤開足底」成為被分析的對象，又是一個老練於按摩而能夠分享經驗並解析足底圖鑑的「說」者（「妳說」的描述，再三出現），但勉強也可解釋：按摩者既通過足底解析他人（包含這首詩的敘述者「我」），也在解析著自我。這個人物有記憶、有感受、有故事，因而顯得立體多姿，但似乎太熱衷於訴說。一旦這個妳「不說話」的時候，詩句更值得品味，「讓指節代替回答，如讀無字之書」。默默攤開感受的地圖，其中自有些同情的理解，自有些體悟。
