【家庭plus．說故事時間到囉】獨處 靜靜的也很好

文／黃文綺

好友傳訊「我帶著妳的名字去流浪了」，我回「好」，彼此心照不宣。近年不時三五好友輕旅行，逐漸發現每回為喬出彼此的時間，大費周章，而開始思索「獨旅」。今年初的國內三天二夜行，選擇旅宿最花時間，考量自己的體力，決定選住交通方便區域，搜尋良久才定案。

行前準備是必須的，除了住處，還查看地圖，盤算每天主行程。沒錯，我習慣自己能掌握的事，避免焦慮，也有安全感。頭一回經驗十分美好，特別享受一個人的「慢」，更多時間靜坐享受氛圍，隨手書寫，敞開迎接旅途中可能的遇見。自此迷上獨旅，一年走了三回，行前的功課仍照做，只是少了每日行程，改以晨起後，跟隨感覺而行。

看到《蝸牛美美想獨處》（小典藏出版）裡的美美，心想就是這種感覺。美美時常會和家人朋友一塊玩，但就有些時候，她想要靜靜待著，只是好朋友突然出現，想和她玩。不管躲到哪，都會有朋友或家人出現，原來蝸牛爬行過會留下黏液的痕跡，所以大家都能找到她。直到好友小博分享了消除痕跡的好方法，這下美美終於可以自由選擇要安靜躲著，或和大家一塊玩了。

讀著故事，很懂那感受，這也是當前世代的困擾，由於手機的便利性，即便獨處時，除非有意識地關機，否則所有人都會隨時現身，若不小心滑開訊息，那個「已讀」就變成「必回」。就像美美不論躲在大石後、樹下……都躲不過想找她的人。

我能享受獨旅時刻，在於必要時的手機關機，這些年在校園陪伴兒童、青少年的歷程中，常遇見有繪畫天分的孩子，看見他們透過繪畫，創造了另一種獨處的空間。這樣的天賦，在面對升學的現實下，有時會被否定或壓抑，挺值得師長思考。

《獨處很好，有朋友分享也不錯》（奧林出版）故事裡，描繪出一種安靜的力量，獨居的糜鹿喜歡安靜，他養了一隻貓，只在必須添購日用品時下山，因此得知另一位獨居的布魯諾腿傷在家，麋鹿決定順道替布魯諾送些食物，在布魯諾家坐了一會兒。不善言語的兩人安靜地喝茶、下棋，就這樣來往一段時間。當布魯諾腿傷好了，想著麋鹿大概不會再來了，決定去找麋鹿，兩人就在半途相遇了。

故事沒有高潮迭起，文字不長，作者用溫暖的色調，繪製出從秋入冬，屋內的柴火燃燒著，兩位主角相伴的安靜時光，彼此的心卻是靠近的。書名已道盡一切，卻仍能在翻頁細看時，感受到朋友之間，無需太多言語，就能心意相通，以及安靜的力量。

寫著自己的獨旅，和繪本裡的獨處，其實想傳遞除非親身體會，難以言喻的感受，也分享給想好好陪伴孩子的家長，一如《獨處，遇見更好的自己》（大田出版）作者所說，我們可以創造自己的獨處時刻，聆聽內在浮現的聲音和疑惑，便會發現自己正在慢慢養出力量，也更能在這個光速快轉的時代，陪伴和引領孩子。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

