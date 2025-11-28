自由電子報
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】天氣一冷 火鍋季開跑

2025/11/28 05:30

滿滿膠原蛋白的牛腸鍋，又有韭菜等蔬菜，覺得比痛風鍋健康些。（劉黎兒攝）滿滿膠原蛋白的牛腸鍋，又有韭菜等蔬菜，覺得比痛風鍋健康些。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本有櫻花前線、紅葉前線，從去年起也開始有「鍋前線」。櫻花前線是從暖地的沖繩開始，鍋前線則跟紅葉前線一樣是從北海道為起點，從日本海側再往太平洋側南下，關東是10月中旬到11月上旬「開鍋」，的確已深入讓人想吃火鍋的季節了。

除了鍋前線外，日本原本有根據氣象預報的氣溫及風速、濕度而計算出來「鍋物指數」。一般而言，氣溫在16度以下就會想吃火鍋，日本人認為低溫、乾燥的日子會想吃火鍋，但我總覺得濕冷天氣格外冷，更想吃火鍋。日本料理家認為連續三天15度以下的話，就確定要「開鍋」，宛如櫻花的開花認定，季節感強烈的日本人會把火鍋用的土鍋拿出來準備，是日本秋天的風物詩。

但氣候變遷，今年鍋前線或許有些紊亂，通常北海道開鍋是9月，但今年9月還為酷暑而受苦受難。日本的「火鍋之日」是11月7日，想來這是很東京中心主義的訂法，因為沖繩則是12月才會開鍋！

火鍋原本是季節性強烈的餐飲，但也常有人炎夏猛開冷氣吃火鍋，幸好許多火鍋材料，尤其魚貝類，在天冷時才有當季新鮮美味可放，蘿蔔白菜等蔬菜也是入秋冬抗寒而甘甜起來。人未必勝天，火鍋也是證明之一。

日本有流行的主題火鍋，過去有番茄鍋、麻痺鍋、發酵鍋等，今年是aroma（芳香）鍋，亦即多加香氣十足的香草蔬菜。原本日本火鍋就常加所謂「藥味」的香味蔬菜或香料，如水芹、鴨芹、蔥薑、春菊（類似茼蒿）、韭菜等，去腥外，更能讓火鍋色彩繽紛而且滋味豐富，今年成為流行主題，香草鍋、柑橘鍋等都有人吃。

日本火鍋種類繁多，除了肉不離筷的涮涮鍋、壽喜燒外，各地鄉土料理的「御當地鍋」，如鮟鱇鍋、牡丹（野豬肉）鍋、牡蠣土手鍋（鍋邊塗味噌）等，也有以調味料為主的八丁味噌（愛知縣岡崎產的濃厚味噌）鍋、檸檬鍋、韓國泡菜鍋、奶油鍋、豆漿鍋等，或是用蘿蔔泥、蕪菁泥等，做成雨雪渾沌狀態的霙鍋等。

我的火鍋哲學是材料至上主義，近年吃了很多痛風系的菊花（鱈魚的白子）鍋、牡蠣鍋等，覺得應適可而止，今年則以博多牛腸鍋開鍋，有膠原蛋白湯頭，也有味噌味或微辣口味的，柔軟和牛牛腸入口後適度咀嚼，是人間至福。日本許多人吃火鍋非常講究，不僅配料搭配有章法，入鍋順序乃至火候調整等都有執著，而且非常堅持，稱為「鍋奉行」，亦即火鍋大統帥。圍鍋聚餐時有好奉行也不錯，自己不用腦也保證美味，是一大幸福。

