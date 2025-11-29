【家庭plus．田舍生活】不再青春 OK沒問題

圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

不知道從何時開始，社會的審美趨勢導向看起來要比實際年齡年輕，媒體總是報導已經中年的某人看起來只有20出頭，實際歲數是熟齡者外型像40多歲。

圖／王孟婷

「外貌焦慮」從青少年就要延伸到老年了，我前思後想，覺得媒體正試圖操縱大眾的審美與價值觀。

〈當青春不再〉中年樣態 自己喜歡就好

日本比台灣更早步入高齡社會，現在已經是超高齡社會，正值中年的我處在兩大高速高齡化的生活圈。

要說自己老，似乎要先調查人口年齡中位數，2025年台灣人口中位數為45.66歲／日本為49.79歲，看完之後，竟然覺得自己年紀還算年輕呢，不過實際的外貌已經出現疲勞與白髮，於是我想了想，大概自己被主流媒體洗腦了審美觀，也就是妄想中年看起來也要有20出頭的外貌，達不到就必須陷入外貌焦慮。在意識到這個思考陷阱後，我反思了自己真正在20出頭欣賞的中年女性樣態，歸納出很誠實的想法如下：

1.情緒和緩。

2.清潔整齊。

3.時尚度呼應年齡。

總結：順其自然，並且充分接納自己後，整體很和諧的中年女性。

當自己誠實回想年輕時喜歡的中年模樣，再自問現在中年的自己喜歡嗎？答案竟然是一模一樣，於是找到了當下安心又安身的位置。

〈銀髮時尚〉接受白髮 找出協調感

日本如上述已經是超高齡社會，所以中老年族群的時尚風向更多樣化一點。

圖／王孟婷

關於白髮的對策，日本的美容院針對中高齡發展出部分染髮與光線染髮，兩種提案都可以一年或半年補染一次，設計重點根據顧客黑白髮範圍加上中間色，於是整體頭髮在染完後，看起來很協調並且髮質很好，不需要重複壓制白髮，也就是順其自然中，加強協調與提高質感。

最為接受自己的方案則是，完全不染髮。根據目前黑白交錯設計適合的髮型，優點是接受真實樣貌後，進行整體的搭配，讓心靈徹底自由。我個人是選擇此方向做變老的練習，本身很喜歡黑白灰的色系，長在自己頭上為何要反制呢？

我正在練習將頭髮的顏色變化，當成衣服的顏色與紋路來適應，現今衣服鞋子配色時，會搭配原生的黑白髮，在協調中嘗試找到屬於自己的風味，看看能不能在老化中奏出和諧的交響樂。

〈人性弱點〉稱讚年輕 行銷新手法

中年人的我很害怕有人稱讚我看起來年輕，大概是詐騙太盛行，現在有人說這類客套話，總覺得是要推銷或者試圖進行詐欺，畢竟照過鏡子的本人，還是很理解自己的真實狀況的。

最會使用這種話術的，常是路旁健身房的行銷人員，對著中年人喊「這位同學」，這一招有沒有效？還是有效的，比起在路上大喊「這位阿姨」，「這位同學」大概是較有效的行銷口號！害怕被騙錢的阿姨，眼鏡仍然會閃一下光，妄想自己外型比實際年輕，確實是很值得利用的人性弱點。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

